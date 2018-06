Ilustrační FOTO - Haló noviny

Chce být vším, co sype?

Posměšné reakce vzbudilo středeční vyjádření Miroslava Pocheho (ČSSD), že nebude-li jmenován ministrem zahraničí, může klidně převzít třeba ministerstvo zemědělství.

Stínový ministr zemědělství KSČM Pavel Kováčik shrnul Pocheho postoj do sloganu »Chci být vším, co sype«. Podle Kováčika je nápadné, jak velmi Poche do vlády chce, ať už na jakoukoli pozici. »Že by obava z kandidatury do Evropského parlamentu?« zamyslel se Kováčik ve svém vyjádření na Twitteru KSČM.

Stínový ministr zemědělství KSČM Pavel Kováčik

Ironií nešetřil ani poslanec KSČM Ivo Pojezný. »Diplomat, či zemědělec? Která tvář europoslance Pocheho vyplave na povrch příště? Pozná vůbec oves od pšenice?« poznamenal Pojezný.

Horký brambor Poche byl tématem i úterní večerní schůzky šéfů ANO, KSČM a ČSSD. Problém však nevyřešili. Andrej Babiš na schůzce ani po ní neprozradil kandidáty ANO do vlády. »Babiš počká s oznámením jmen nových ministrů na jednání Zemana s Pochem,« řekl po schůzce předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip. Premiérovi také na úterním jednání zopakoval výhrady komunistů k práci ministra dopravy Dana Ťoka a zdravotnictví Adama Vojtěcha (oba za ANO). Babiš i Hamáček se po úterní schůzce novinářům vyhnuli.

Zeman by se měl v pátek a o víkendu scházet s adepty na ministry. V pátek odpoledne zamíří do Lán, jako první z kandidátů, právě Poche, od jehož schůzky s prezidentem si Andrej Babiš slibuje vyřešení celého problému. Předtím se má ještě Poche sejít s Hamáčkem. Poche řekl, že na schůzku s hlavou státu se bude připravovat tak, jako by se šel představit jako ministr, ačkoliv Zeman předtím prostřednictvím mluvčího oznámil, že europoslance požádá, aby o funkci ve vládě neusiloval.

Pocheho odmítá Zeman i KSČM. Komunisté argumentují, že Poche v minulosti v europarlamentu hlasoval proti zájmům ČR. Vojtěch Filip rovněž upozornil, že v roce 2010 se Poche musel vzdát stranických funkcí kvůli skrytému financování ČSSD. Straně dal peníze přes několik členů, kteří několikasettisícový dar vykázali jako členské příspěvky. Svůj krok zdůvodňoval tím, že tak chtěl zajistit, aby strana nemusela platit z peněz daň.

(ste)