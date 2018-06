Ilustrační FOTO - Pixabay

Ve čtvrtek odpoledne přijdou bouřky, na jihu Moravy bude až 33 st

Na většině území České republiky se ve čtvrtek odpoledne vyskytnou bouřky s nárazy větru do 90 kilometrů v hodině, doprovázet je může krupobití. Vyplývá to z informací na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Pro Jihomoravský a Zlínský kraj platí navíc výstraha před vysokými teplotami, které mohou ve čtvrtek odpoledne dosáhnout až 33 stupňů Celsia. Do čtvrtka zůstává na jižní Moravě v platnosti i varování před nebezpečím vzniku požárů.

"Přes naše území bude ve čtvrtek odpoledne od severozápadu přecházet výrazná studená fronta, před ní na naše území vyvrcholí příliv teplého vzduchu od jihozápadu," uvedli meteorologové. Na jihu a východě Moravy mohou teploty vystoupat na 29 až 33 stupňů Celsia.

Odpoledne se pak podle ČHMÚ bude tvořit kupovitá bouřková oblačnost a ojedinělé silné bouřky s nárazy větru a kroupami. Výstraha před silnými bouřkami platí pro české kraje s výjimkou Ústeckého kraje, západních a jižních Čech od 14:00, pro moravské kraje od 17:00. Varování před silným větrem platí ve čtvrtek od 12:00 do 23:00 v Praze, Středočeském, Ústeckém, Libereckém, Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině.

V důsledku déletrvajícího teplého a suchého počasí vzrostlo také riziko vzniku požárů, vysoké je zejména na jižní Moravě. "Díky srážkám by se situace měla zlepšit během čtvrtečního večera," dodali meteorologové.

(čtk)