Povinnost přijímat do MŠ dvouleté děti asi skončí

Školky zřejmě ani od roku 2020 nebudou mít povinnost zajistit místa pro dvouleté děti. Mělo by dále záležet na jejich rozhodnutí, zda přijmou děti mladší tří let. Naopak povinnost předškolního vzdělávání pro pětileté asi v zákonu zůstane.

Přijetí novely poslanců ODS s některými úpravami Sněmovně doporučil školský výbor. »Drtivá většina členů výboru jednoznačně potvrdila, že děti do tří let by neměly být povinně přijímány do mateřských škol. Dokonce se vracíme k původnímu stavu tím, že poslední ročník mateřské školy je bezplatný a je povinný, což je vlastně obsah našeho volebního programu,« zdůraznil pro náš list člen výboru Ivo Pojezný (KSČM). »Důležité tedy je, že jsme stanovili, že děti mladší tří let nemají právní nárok na přijetí do mateřské školy. Je pravda, že se někteří poslanci snažili prosadit, aby taková možnost tu byla. My jsme pro vznik zařízení odpovídající jeslím, která by zabezpečovala odpovídající kádr zdravotních pracovníků, odborný personál,« dodal poslanec. Mateřské školy podle jeho názoru slouží především vzdělávání, což například dětské skupiny dělat nemusí.

Povinná školka před školou by měla zůstat

Mateřské školy by podle výboru měly nadále samy rozhodovat o přijetí dětí mladších tří let, které by podle stávající normy musely od roku 2020 povinně přijímat. Výbor doporučil schválit změnu zákona s tím, že ne všechny školky jsou na přijímání dvouletých připraveny a že jejich rozšíření by neúměrně zatížilo obce. »Mateřská škola, která má podmínky přijímat tyto děti, je přijímat může. Je to na zřizovateli, na daném školském zařízení. My upřednostňujeme, aby tyto děti měly péči odborného personálu. Nejsme zásadně proti, když mohou, ať vezmou mladší děti do školek, ale rozhodně by to nemělo být na bedrech odborných pracovnic, tedy učitelek,« zdůraznil pro náš list Pojezný.

Povinnost předškolního vzdělávání v posledním ročníku by v zákonu měla zůstat, tak zní názor KSČM. Členové výboru však nezaujali stanovisko k možnosti zařazovat děti, které se narodily v období mezi zářím a koncem roku a mají tzv. odklad věkem, také do přípravných tříd. V současnosti mohou do těchto tříd základních škol chodit jen děti s odkladem. Předškoláci, kterým bude šest až v poslední třetině roku, musí zůstat buď ve školce, nebo mohou požádat o zařazení do první třídy o rok dříve. Úpravu žádá Jan Čižinský (KDU-ČSL), který k tomu se zástupci různých stran podal návrh na změnu zákona. Tu zatím poslanci v prvním čtení schválili.

Dolní komora by podle doporučení výboru měla odložit reformu financování školství o rok na základě požadavků ANO, začala by tak fungovat od ledna 2020. Výbor naopak nedoporučil dvouletý odklad změn, o který usiloval Václav Klaus (ODS). Ten schválenou změnu financování škol dlouhodobě kritizuje. Podle ministerstva školství je reforma nutná pro spravedlivější financování škol. Úřad nicméně podpořil roční odložení, které by mělo usnadnit náběh na placení podle počtu odučených hodin, nejen podle počtu žáků jako nyní.

Sněmovní výbor nedoporučil ani doprovodné usnesení, aby poslanci vyzvali vládu k zajištění financování dětských skupin od roku 2020. Navrhl ho Lukáš Bartoň (Piráti), který upozorňoval, že na dětské skupiny nyní nejdou žádné peníze státu. Fungují z evropských dotací, které ale za dva roky skončí.

