V neděli minisummit k migraci

V Bruselu se v neděli uskuteční neformální schůzka šéfů států a vlád několika členských zemí Evropské unie k migraci a azylové politice, tzv. minisummit.

Informaci agentury APA potvrdila Evropská komise (EK). V prohlášení dodala, že na setkání pozvala zainteresované státy. Kromě německé kancléřky Angely Merkelové, rakouského kancléře Sebastiana Kurze a předsedy EK Jeana-Claudea Junckera se minisummitu zúčastní také zástupci Francie, Itálie, Španělska, Řecka, Belgie a Nizozemska, uvedly agentury AFP a AP. ČR podle mluvčí vlády Barbory Peterové na schůzce zastoupena nebude.

Představitelé členských zemí EU se v Bruselu sejdou před summitem všech 28 států, který se bude konat příští čtvrtek a pátek. Tématem setkání mají být podle agentury APA nelegální migrace, posílení dublinské dohody o odpovědnosti členských států Unie za vyřízení žádostí o azyl a evropská pohraniční stráž Frontex.

Populismus a psychóza nejsou řešením

Papež František znovu kritizoval protiimigrační politiku mj. i amerického prezidenta Donalda Trumpa, která vede na hranici s Mexikem k oddělování dětí od rodičů. V rozhovoru, který zveřejnila agentura Reuters, zdůraznil, že populismus není odpovědí na světové problémy kolem přistěhovalectví. I podle papeže je takové konání nemorální. »Není to snadné, ale populismus není řešením,« řekl František v interview, které se uskutečnilo v neděli. Podle něj populisté vytvářejí psychózu, navzdory tomu, že stárnoucí evropská populace ve svém prohlubujícím se demografickém útlumu naopak potřebuje doplnit o stále více přistěhovalců. Bez imigrantů se Evropa vyprázdní, upozornila hlava římskokatolické církve.

»Mám za to, že nemůžete odmítat lidi, kteří přijdou. Musíte je přijmout, pomoci jim, starat se o ně, doprovázet je a pak hledat, kam je umístit,« řekl František s tím, že v případě Evropy by to mělo být rovnoměrné po celém starém kontinentu. »Vytvářet psychózu není ta správná léčba,« dodal.

Humanita do popředí

Velká většina uprchlíků jsou navíc podle německé kancléřky Angely Merkelové (CDU) oběti. Šéfka německé vlády, podle níž se nesmí zapomínat na lidský rozměr migrace, to řekla v Berlíně. Zdůraznila také, že by se migrace měla řešit celoevropsky, a ne kroky, které zatíží ostatní. Podle pozorovatelů tím narážela na návrh ministra vnitra Horsta Seehofera (CSU) vracet část migrantů rovnou z německých hranic. O tom, že by humanita měla stát v popředí, hovořil trochu překvapivě právě i Seehofer.

Také NR SR v Bratislavě schválila usnesení, ve kterém vyjádřila znepokojení nad rostoucími projevy extremismu, nesnášenlivosti a nenávisti na Slovensku. Národní rada tak učinila po květnovém útoku na Filipínce v centru Bratislavy, který zraněním v nemocnici podlehl. »Extremismus a xenofobie se snaží obsadit stále větší část veřejného prostoru, ať již na sociálních sítích, v ulicích a, žel, i v politice. Pokud se jim dnes nepostavíme, takových činů bude přibývat, a to bude mít hrozivé důsledky pro náš stát i společnost,« píše se v prohlášení slovenského parlamentu. Podle sněmovny projevy extremismu, nesnášenlivosti a nenávisti v posledním období vyvrcholily ve vícero případech násilí, jejichž obětí se staly slabší či starší osoby, ženy nebo cizinci. Text usnesení při hlasování podpořili téměř všichni přítomní poslanci, a to i zástupci protiimigrační ultrapravicové strany Kotleba-Lidová strana Naše Slovensko (LSNS).

Z druhé strany stolu

O tom, kteří migranti přijdou do Evropy, musí rozhodovat Evropa a ne převaděči. Po setkání s premiérem sousední největší německé země Bavorska Markusem Söderem to řekl rakouský kancléř Sebastian Kurz. Oba politici se vyslovili pro rychlé řešení migrační otázky na evropské úrovni, důraz přitom kladou na ochranu vnějších hranic. Kurz neupřesnil, jak toho chce konkrétně dosáhnout, ale s jeho myšlenkou těžko polemizovat. Zcela nepřijatelný je však do extrému dohnaný přístup z Budapešti... Maďarský parlament tam totiž schválil balíček protiimigračních zákonů zavádějících mj. tresty za jakékoli podporování tzv. nelegální migrace, informovala agentura Reuters. Nová právní úprava označovaná jako Stop Soros, kterou kritizovala například Rada Evropy, umožní postihovat nevládní organizace pomáhající migrantům bez práva na azyl. Parlament, v němž má ústavní většinu autoritářská pravicová koalice premiéra Viktora Orbána, schválil podle ČTK rovněž ústavní dodatek bránící příslušníkům »cizích populací« usadit se v Maďarsku.

