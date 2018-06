Plastové orgie

Časopis The Times přinesl zjištění, že se plasty našly i na nejodlehlejším místě naší planety. Předcházely tomu informace, že se v tělech ryb vyskytují částice plastů. Jedná se o děsivé zjištění, které dává tušit, že není s naší globální společností něco v pořádku. To, že se plasty nacházejí všude kolem nás, jasně ukazuje na dvě věci. Jednak že vše je vyrobeno na jedno použití v logice »použij a zahoď«, a za druhé, že lidstvo natolik zlenivělo a ocitlo se ve spárech orgií konzumu. Tyto dvě věci nám dávají tušit něco opravdu zlého. Pokud se nezmění logika uvažování globálního lidstva, tak svět pomalu, ale jistě, bude spět k záhubě.

Když si položíme otázku, kdo věčně couvá od různých mezinárodních dohod, které by znečištění různého charakteru eliminovaly, odpověď je jasná. Jsou to USA, jakožto výhradní znečišťovatel. Jedná se o zemi, odkud pochází právě logika současného globálního kapitalismu ve smyslu »použij a zahoď«. Jako příklad si můžeme uvést odstoupení Donalda Trumpa od Pařížské klimatické dohody. Do budoucna bychom mohli mít na stole možná praktičtější a kontrolovatelnější dohodu o omezení výroby plastů. Přeci jen je plno věcí, kde nemusíte mít použité plasty, ale lze například použít vratné sklo. Narážím zde na fakt, že výhradně všechna balená voda je prodávána v PET lahvích a jen minimum v lahvích ze skla. Někdo opět může namítnout, že PET lahev má výhody ve své nerozbitnosti. Všechno má svá pro a proti. Otázkou je, co převažuje. Pokud se na PET lahev podíváte jako na zlenivění člověka, tak budete pozorovat právě jeho závislost na ideologii »použij a zahoď«.

U otázky skleněné lahve je situace jiná. V tomto případě se rozmýšlíte, zda ji třeba nevrátit – odvracíte se od zaběhlé ideologie. Částečným řešením by bylo například zálohovat PET lahve podobně jako skleněné, ale to nevyřeší celkový objem plastů v přírodě. Ptáte se proč? Protože vše kolem nás je z plastů a tedy z ropy. Je evidentní, že současná civilizace roste, klesá a zaniká s tím, jak bude postupně ropa vysychat. Právě z tohoto důvodu přední globální kapitalisté ovládají trhy s ropou a dost často spekulativně hýbou s její cenou – poté stoupá nebo klesá cena benzinu, potravin, balené vody atd. Vše je prodchnuto vůní ropy, byť ji necítíme, tak její pachuť je v plastech obsažena.

Nápady, co dělat se současným množstvím plastů na planetě, jsou někdy zcela mimo. Známe jak spalování, tak skládkování plastů. Ani jedno není výhodné pro přírodu. V prvním případě sice množství odpadu snížíme, ale zamoříme ovzduší exhalacemi. U případu skládkování zase zamoříme úrodnou zem. Byť se množí nápady, že bychom z toho posléze mohli udělat různé doly, kde by se plasty těžily, až by se objevil způsob, jak je účinně recyklovat. Je zde ale jeden velký problém: když bude lidstvo neustále produkovat plastový odpad ve stejné nebo ještě větší míře než doposud, tak ani »zahrabávání« do země nepomůže. Východisko je pouze jediné: změnit ideologii současných konzumních orgií, kdy žijeme na úkor budoucích generací, a to jen proto, že jsme zlenivěli a nechali se zlákat pozlátkem globálního kapitalismu – plastem.

Jan KLÁN, předseda OV KSČM Kutná Hora