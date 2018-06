S uvozovkami v hlavní roli

Naše nejvyšší fotbalová soutěž se, jak bylo sděleno tento týden, od příští sezony bude vysílat především na soukromé a placené televizi. Společnost O2 TV oznámila, že pro sebe zakoupila práva na nadcházející čtyři roky. Z každého kola bude vysílat všechna utkání. Jen jedno jediné by mělo zůstat na volně šiřitelném kanále – o tom, jak »atraktivní« (a ty uvozovky, prosím, nepřehlédněte) tento duel evidentně a z logiky věci bude, netřeba pochybovat.

Co si o tom máme, jako sportovní fanoušci, myslet? Je to další důkaz toho, že v dnešní době už není nic zadarmo. Budiž. Asi to tak má být. Jen se nemůžu ubránit dojmu, že až budu muset jednou platit daň ze vzduchu i z toho, že jsem si třeba dovolil nenápadně »pšouknout« po dobrém obědě, začnu tak nějak pochybovat, zdali je v dnešním světě vše v pořádku.

Ale dobrá, tohle přeháním. Uznávám. Jen mi nikdo nevyvrátí následující myšlenky. Umím si totiž velmi dobře představit, jak moc budou sponzoři a partneři »nadšeni« (všimněte si znovu těch uvozovek), když se o jejich finanční štědrosti dozví jen několik málo vyvolených, kteří si placený kanál pořídili. Produkt jménem český fotbal bude mít opravdu »velký dosah« (dnes se z těch uvozovek zkrátka a dobře nevyhrabu). Počet lidí, kteří uvidí na stadionu logo sponzorů, se sníží na minimum, čímž se následně logicky zmenší i příspěvky klubům, včetně těch peněz, které jdou na mládež. »Dobrá volba«…

Petr KOJZAR