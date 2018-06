Pocity absolutního »bezpečí«

Když jsem někdy začátkem devadesátých let minulého století vyrazil se skupinkou přátel do poetické Paříže, jednalo se o bezstarostný studentský výlet, který se tehdy v létě protáhl na několik nezapomenutelných měsíců. Cestovali jsme Evropou autostopem a v samotném městě básníků nad Seinou jsme strávili zhruba týden času. Vzpomínám si, že párkrát jsme si s kamarádem banjistou zamuzicírovali v rámci tohoto nespoutaného dobrodružství i v pařížském metru. Každý večer jsme se poté scházeli v parku, a to v těsné blízkosti Eiffelovy věže, kde jsme až do rána ladili nástroje, povídali si, pili víno, prostě žili. Ano, sem tam někdo z naší mezinárodní hudební skupiny na vyzvání předložil pařížskému policistovi svůj pas, ale to bylo asi tak všechno. Byla to relativně klidná a mírová doba. A nikdy by mě v těchto svobodomyslných časech malin nezralých ani nenapadlo, kam se za necelých třicet let posune Evropa a jaké bude mít problémy s tím, aby zajistila svým občanům alespoň jakýsi pocit bezpečnosti. Zmíněnou Eiffelovku pochopitelně nevyjímaje. Posuďte sami.

Právě v Paříži se nyní, jak informují francouzská média, dokončuje nový ochranný plot okolo Eiffelovy věže, částečně skleněný a neprůstřelný, který má ochránit návštěvníky této turistické atrakce před teroristickým útokem. Plot za téměř miliardu (!) korun bude dokončen už za měsíc. U skleněných stěn bude rozmístěno ještě zhruba 400 překážek, a to proti případnému útoku automobilem. Nad »bezpečím« zde dnem i nocí bdí hlídkující vojáci.

Zatímco obyčejní Pařížané protestují proti tomu, že s nimi nikdo nekonzultoval gigantickou stavbu bariér a vadí jim ohromné náklady na ploty a třeba i potíže s přístupem pro zdravotně postižené, tak například Bernard Gaudillere, stojící v čele společnosti provozující Eiffelovu věž, tvrdí, že nové bariéry, pevné prý jako skála, zajistí absolutní bezpečí. Více snad ani není třeba psát, kam se za ta léta Evropa hnula a jak je »bezpečná«.

Jen si říkám, jak by asi dnes dopadl ten náš rozevlátý studentský výlet k Eiffelovce...

Radovan RYBÁK