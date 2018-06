Ilustrační FOTO - Pixabay

Miliardář Zdeněk Zemek je obžalován ze solárního podvodu

Státní zástupce obžaloval ze solárního podvodu miliardáře Zdeňka Zemka, který ve Zlínském kraji vlastní fotbalový klub 1. FC Slovácko a autobusové dopravce. Podle žalobce mohl Zemek celkově způsobit škodu až 360 milionů Kč. Za podvod mu hrozí pět až deset let vězení. Zemek tvrzení obžaloby odmítá. Uvedla to dnešní Mladá fronta Dnes (MfD) v regionální zlínské příloze. Za podobný čin byli na začátku roku odsouzeni na šest let a devět měsíců jeho dva synové.

MfD píše, že podle obžaloby Zemek s pomocí falešných revizních zpráv a předávacích protokolů získal licenci na provozování své solární elektrárny v Chomutově, přestože ještě nebyla hotová. A protože ji začal provozovat těsně před koncem roku 2010, zajistil si vyšší výkupní ceny, které se od začátku roku 2011 snižovaly na polovinu.

"Jedná se o případ, který je velmi podobný případu jeho dvou synů, kteří už byli pravomocně odsouzeni. Podle našich poznatků měly být předkládány nepravdivé údaje o dokončenosti a bezpečnosti solární elektrárny Energetickému regulačnímu úřadu (ERÚ)," cituje deník žalobce brněnské pobočky Vrchního státního zastupitelství v Olomouci Radka Mezlíka. Způsobená škoda do konce roku 2015 byla 89 milionů korun, celkově mohl způsobit škodu až 360 milionů korun, dodal státní zástupce.

Zemek MfD řekl, že jeho solární elektrárna, která se nachází na střeše budovy, byla téměř kompletně dokončena. "Znalecký posudek našel nedostatky za 620 korun českých. Státní zástupce to samozřejmě má k dispozici," uvedl.

Soud na začátku letošního roku v kauze neoprávněně udělených licencí solárním elektrárnám na Chomutovsku potrestal společně se sourozenci Zemkovými i autory revizních zpráv a někdejší vedoucí odboru licencí ERÚ Michaelu Schneiderovou, kterou poslal do vězení na sedm let. Soud naopak pro nedostatek důkazů zprostil obžaloby někdejší šéfku ERÚ Alenu Vitáskovou.

(čtk)