Ilustrační FOTO - Pixabay

Většina lidí souhlasí s interrupcí, eutanazií i trestem smrti

Většina Čechů souhlasí s právem žen na umělé přerušení těhotenství, uzákoněním eutanazie i zavedením trestu smrti. Nejvýraznější podporu má právo na interrupci, a to 71 procent. Usmrcení člověka na vlastní žádost by uzákonilo 67 procent lidí a trest smrti 55 procent. Vyplývá to z výsledků květnového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

Podíl lidí podporující interrupci se od minulého roku nezměnil. Pouhé jedno procento lidí by umělé přerušení těhotenství zakázalo, šest procent by interrupci povolilo v případě ohrožení života těhotné ženy a necelá pětina lidí míní, že by interrupce měla být povolena pouze s přihlédnutím ke zdravotním a sociálním ohledům na dítě a ženu.

Umělých přerušení těhotenství v Česku ubývá. Proti roku 1990 se jejich počet snížil pětkrát. Zatímco na začátku 90. let bylo ročně přes 100.000 zákroků, předloni jich ženy podstoupily 20.300, vyplývá z údajů Českého statistického úřadu.

Podíl dotázaných, kteří souhlasí s uzákoněním eutanazie, od loňska vzrostl o čtyři procentní body. Usmrcení člověka na vlastní žádost odmítá 23 procent Čechů, častěji to jsou lidé protestantského náboženského vyznání a starší 60 let.

Eutanazie je většině zemí nezákonná, uznává ji málo zemí, jde o Nizozemsko, Belgii, Lucembursko, Kolumbii, Kanadu a Indii. Jako první země na světě legalizovalo eutanazii v dubnu 2002 Nizozemsko.

"Z analýzy dále vyplynulo, že názory na interrupci a eutanazii spolu vzájemně souvisí," uvedli statistici. Ti, kteří zastávají názor, že právo rozhodnout o přerušení vlastního těhotenství má mít žena sama, významně častěji souhlasí s uzákoněním eutanazie.

Podpora uzákonění trestu smrti vzrostla meziročně o dva procentní body, loni byla ale nejnižší od začátku průzkumu. Nejvyšší podporu měl trest smrti v první polovině 90. let, kdy s jeho zavedením souhlasily zhruba tři čtvrtiny Čechů.

Průzkum se uskutečnil od 12. do 24. května a zúčastnilo se ho 1008 lidí.

