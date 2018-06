Údolí padlých. FOTO - wikimedia commons

Ostatky Franka budou exhumovány a předány rodině

Ani ne měsíc po nástupu nové španělské vlády lídra socialistů Pedra Sánchez se opět rozvířila debata o odstranění ostatků diktátora Franciska Franka z Údolí padlých nedaleko Madridu, kde je pohřbeno i přes 30 000 obětí španělské občanské války (1936-1939).

Sánchez v pondělí potvrdil, že Frankovy ostatky budou exhumovány a předány rodině. Neřekl ale, kdy se tak stane, uvedl v úterý deník El País.

»Španělsko si nemůže dovolit symboly, které rozdělují společnost. Už loni parlament jasně řekl, že ostatky se mají exhumovat a předat rodině a že Údolí padlých se má stát památníkem boje proti fašismu,« řekl Sánchez v pondělí v rozhovoru se španělskou televizí RTVE.

Vláda má dvě možnosti, jak to udělat. Ta rychlejší by byla vydat vládní dekret, k němuž má vláda mandát od parlamentu. Loni v květnu totiž parlament vyzval vládu, aby ostatky s ohledem na úctu k obětem jeho diktatury odstranila. Pro hlasovalo 198 poslanců, proti jediný, ale 140 poslanců se hlasování zdrželo, především zástupci tehdy vládnoucí Lidové strany. Pravicová vláda Mariana Rajoye výsledky hlasování považovala za nezávaznou výzvu, nevyhověla jí.

Francisko Franko. FOTO - wikimedia commons

Druhou možností je přijmout nový zákon, respektive novelu zákona o historické paměti z roku 2007. Ten mimo jiné nařizuje odstranění symbolů Frankovy diktatury a slibuje pomoc pozůstalým obětí diktatury při hledání ostatků jejich blízkých v hromadných hrobech. Reformu tohoto zákona, který byl přijat za dřívější socialistické vlády Josého Luise Zapatera, navrhli socialisté neúspěšně loni v prosinci.

Podle deníku El País se vláda asi bude snažit dosáhnout konsensu ve společnosti, která je v názoru na Frankovu éru stále rozdělená. Například soukromá organizace nazvaná Nadace Franciska Franka, která byla založena v roce 1976 a stále funguje i přes výzvy mnoha Španělů, aby byla zakázána, začala v pondělí sbírat podpisy pod petici proti odstranění Frankových ostatků z Údolí padlých. Nadace také každý rok v říjnu pořádá oslavu bývalého diktátora. Sánchez ale už slíbil, že ostatky přemístí, i když s tím lidovci souhlasit nebudou.

Server eldiario v úterý přinesl názory forenzních expertů, kteří se shodli v tom, že »exhumace bude jednoduchá a nízkonákladová«. Stačí, aby vláda rozhodla a technicky to pak už bude jednoduché. Server eldiario se také ptal odborníků, jak asi bude Frankova mrtvola vypadat. Jako egyptská mumie? »Mnohem lépe,« domnívá se forenzní antropolog Juan Manuel Guijo. »Může vypadat lépe než třeba někdejší argentinská první dáma Evita Perónová,« dodal.

»Je třeba připomenout, že tělo bylo nabalzamováno, a proto může být ve velmi zachovalém stavu, a to nejen co se týče kostí, ale i měkkých tkání,« domnívá se Francisco Etxeberria. »Můžeme tam najít klidně i téměř kompletní tělo,« dodal.

Generála Franka, který zemřel v roce 1975, někteří stále obdivují jako obránce katolické víry proti komunismu či za to, že ušetřil Španělsko bojů ve druhé světové válce. Pučem v létě 1936 ale Franco rozpoutal válku občanskou, která do roku 1939 stála životy více než půl milionu lidí. Poté zahájil Franco jako caudillo (vůdce) teror, jehož obětí se jen do roku 1945 stalo na 30 000 jeho odpůrců. Posledních pět poprav levicových aktivistů podepsal Franco dva měsíce před svou smrtí. Ještě dlouho po ní se o jeho zločinech veřejně moc nemluvilo, aby se neotevíraly staré rány.

Zákon o historické paměti z roku 2007 zakazuje soudní pronásledování činů proti lidskosti z dob Frankovy vlády, to je hlavní důvod, proč socialisté a komunisté požadují jeho novelu. Soudní stíhání ale vede v Argentině soudkyně María Serviniová de Cubríaová, která Španělsko požádala o vydání čtyř dosud žijících spolupracovníků Franka. Shromáždila desítky svědectví, že bývalý důstojník občanské gardy, dále člen ochranky Franka a dva bývalí policisté mučili a zabíjeli zatčené odpůrce režimu. Zda Španělsko žádosti o vydání vyhoví, není známo.

Údolí padlých má být rekonstruováno, především mají být exhumovány všechny tam uložené pozůstatky v hromadných hrobech a identifikovány, to zatím bylo uděláno v ojedinělých případech. Většina ostatků stále nemá identitu, jejich rodiny se proto nemohly vyjádřit, kde by měly ostatky spočinout, zda v Údolí padlých, nebo jiném místě, například v rodinné hrobce. Franko identitu má, ale podle nadpoloviční většiny Španělů (53 % podle jediného průzkumu mínění, který byl organizován v roce 2011) nemá právo odpočívat na čestném místě spolu se svými oběťmi.

Plán na exhumaci ostatků Franka a jejich předání rodině Sánchez potvrdil předevčírem při interpelacích ve španělském parlamentu.

FOTO – ČTK/AP