Foto z plakátu k akci.

Štafeta Kladno-Lidice-Včelákov-Ležáky již potřicáté

U příležitosti 76. výročí vyhlazení obce Lidice a osady Ležáky bude v Kladně u sochy lidické ženy v sobotu 23. června odstartován již 30. ročník tradiční běžecké štafety směřující přes Lidice a Včelákov do Ležáků. Běžci doběhnou do Ležáků po 170 kilometrech v neděli 24. června, kdy v tamním pietním areálu proběhne od 10 hodin vzpomínka na oběti německého nacistického řádění.

Zahájení této sportovní akce, která uctěním památky všech statečných lidí nabírá velký společenský význam, se koná v Kladně v sobotu po 20. hodině. Nejdříve zazpívají členové pěveckého sboru Gaudia, poté promluví zástupci Středočeského kraje a města Kladna. Ostrý start sportovců je plánován na 20.45 hodin. Dvojice běžců absolvují úseky po deseti, popř. pěti kilometrech.

Akci zajišťuje tradičně JR Running Sport-intersport Nasavrky v čele s někdejším aktivním běžcem Janem Rýdlem. Akci podporují Památník Lidice, některé kraje a další partneři, ať už obce, jednotlivci či firmy. Je jich na čtyři desítky!

Beseda s lidickými dětmi

Jak naši redakci organizátor Jan Rýdlo informoval, před startem se v Lidicích, v tamním zařízení Oáza, od 16 hodin uskuteční beseda s »lidickými dětmi« Marií Šupíkovou, Věrou Čepelovou-Vokatou a Václavem Zelenkou, které byly po válce vyhledány a vráceny do naší republiky. »Start prvního ročníku se uskutečnil v roce 1977, kdy první stuhu na lidickou růži vázala tehdejší místopředsedkyně národního výboru v Lidicích paní Šupíková. První ročníky se běhaly na kulatá výročí po pěti letech a od roku 1992 každoročně. Vystřídaly se stovky běžců a později i cyklistů a štafeta propojila i taková místa jako Památníky koncentračních táborů Ravensbrück a Sachsenhausen v Německu, Slovenskou Duklu, Banskou Bystricu a vypálenou obec Javoříčko,« připomněl Rýdlo.

Hlavně se zapojí mládež

»Štafeta jako sportovní forma vzpomínky na tragické události našich dějin je hlavně zaměřena na mladou generaci a je skvělé, že některé krátké úseky běží již i žáci atletické přípravky, děti běžců, kteří se účastnili prvních ročníků, ale i staří veteráni nad 70 let,« liboval si Rýdlo. Nejstarším letošním běžcem je bývalý reprezentant Luděk Kocian, který oslavil 67. narozeniny.

Z Nasavrk, kde se celá akce připravuje, namíří běžci po navázání stuhy do Včelákova a položí zde kytičku před ZŠ k pomníčku ležáckých dětí, které gestapo odvezlo přímo ze školních lavic. Po navázání stuhy starostou městyse seběhnou polní cestou, po které chodily ležácké děti každý den do školy, do cíle své téměř 170 km dlouhé cesty v Ležákách, kde navážou poslední stuhy významné osobnosti společenského života. Štafetový kolík položí běžecká rekordmanka Jarmila Kratochvílová a mladí běžci v rámci pietního aktu k ležácké Knize obětí v neděli kolem 10. hodiny.

Jak se to zrodilo?

A kde se vlastně zrodil tento nápad? »Žiju devět kilometrů od Ležáků, při tréninku jsem jimi prakticky každý týden probíhal,« sdělil naší zpravodajce Rýdlo. Organizoval tehdy mezinárodní Cenu Nasavrk a poslední ročníky jako půlmaratón přes Ležáky. Takže jeho vztah k Ležákům je »kontaktní a téměř hmatatelný«. »Proto jsem se rozhodl s běhajícím farářem Vojtěchovským, který mi vyprávěl o odboji za druhé světové války, že by bylo dobré spojit Lidice a Ležáky sportovní cestou, a tak přispět k stálému připomínání tragického osudu jejich obyvatel, ale i hrdinství našich lidí v období heydrichiády,« pokračoval Rýdlo pro náš list. Podle něho je dobrá prezentace v médiích, o štafetě se dozvídají každoročně lidé ve městech a obcích, kterými běžci probíhají, někde i v noci přijdou povzbudit desítky diváků. »Dostáváme výborné koláčky, občerstvení. Všechno záleží jenom na lidech, kteří jsou v té době na radnicích a je to zároveň krásný průřez napříč generacemi, jak si lidé pohnuté historie váží. Krásná je zkušenost, jak pracují úředníci, neboť musíme mít spousty povolení a někteří se skutečně snaží pomoci, rychle vše vyřídit a ještě zdůrazní, že je to v zájmu této významné sportovně společenské akce. Kéž by takoví byli všichni…« Vzorná a letitá je podle něho spolupráce s Policií České republiky, bez níž by se tato akce vůbec nemohla realizovat.

Záštitu nad letošním jubilejním ročníkem běhu převzali prezident republiky Miloš Zeman, místopředseda Sněmovny Tomio Okamura, senátor Jan Veleba, hejtmani krajů, kterými štafeta probíhá, primátorka hlavního města Prahy a předseda ČSBS Jaroslav Vodička. Sportovní partnerkou je mistryně světa Jarmila Kratochvílová.

Memoriál Karla Kněze

Ještě další závod určený mládeži se bude konat o tomto víkendu – v sobotu 22. června Memoriál Karla Kněze. Tento branný závod pro děti pořádá Památník Lidice a Památník Ležáky k uctění památky četnického vrchního strážmistra Karla Kněze, jenž právě 22. června spáchal sebevraždu a obětoval svůj život, aby tak nemohl prozradit ostatní členy odbojové skupiny Čenda.

Závod se běží po naučné stezce Louka u Vrbatova Kostelce–Hraboveč–Památník Ležáky. Na trase jsou pro závodníky připravené praktické úkoly, ve kterých si vyzkoušejí své dovednosti a znalosti například při poznávání zvířecích stop. Závodí se v pětičlenných skupinách složených ze žáků základních škol. Na akci se pravidelně podílejí Armáda České republiky a Policie České republiky, které také zajišťují doprovodné programy.

Záštitu nad osmým ročníkem memoriálu a osobní účast potvrdil plk. Mgr. Jan Švejdar, ředitel Krajského ředitelství Policie Pardubického kraje.

(mh)