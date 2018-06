Ministr zahraničí Sergej Lavrov. FOTO - Haló noviny

Zvěsti bez reakce

Moskva stále nepotvrdila možnost, že by se ruský prezident Vladimir Putin v červenci setkal se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem, jak o tom informoval list The Washington Post.

Ministr zahraničí Sergej Lavrov podle agentury TASS řekl, že na zvěsti nereaguje, nicméně Rusko je podle něj ke kontaktům připraveno.

»My na úniky informací (o summitu) nereagujeme. Ale že jsme vždy připraveni ke kontaktům, vědí všichni,« uvedl šéf ruské diplomacie. »Pokud se domluvíme na setkáních na vysoké a tím spíš na nejvyšší úrovni, budou samozřejmě včas oznámena,« dodal.

Podobně se vyjádřil Putinův mluvčí Dmitrij Peskov. »Jak víte, žádná oficiální prohlášení k tomu nebyla vydána ani z Kremlu, ani z Bílého domu. Zatím nemáme co říci. Jestli a když budeme připraveni, učiníme příslušná prohlášení,« citoval Peskova TASS.

Mluvčí Kremlu nicméně potvrdil, že se v Moskvě očekává návštěva Trumpova poradce pro otázky národní bezpečnosti Johna Boltona. »Ale to je vše, co můžeme sdělit,« poznamenal. Agentura Interfax s odvoláním na nejmenované zdroje napsala, že Bolton se chystá příští týden navštívit Moskvu v rámci přípravy možného setkání obou prezidentů. V sobotu The Washington Post s odvoláním na nejmenovaného vysokého činitele americké administrativy a na dva diplomaty napsal, že Trump by se měl sejít s Putinem v Evropě příští měsíc, kdy bude 11. a 12. července v Bruselu na summitu Severoatlantické aliance.

