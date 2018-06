Ilustrační FOTO - Pixabay

Odpovědnost za zdravotní péči musí zůstat na státu

Svaz zdravotních pojišťoven navrhuje dílčí úpravy systému veřejného zdravotního pojištění. Žádá např. pravidelný růst plateb za státní pojištěnce nebo větší samostatnost v rozhodování a uzavírání smluv.

»Budeme usilovat o to, aby v roce 2019 byly přijaty dílčí úpravy systému veřejného zdravotního pojištění, které posílí jeho autonomnost a efektivitu v okamžiku, kdy poklesne růst zdrojů,« řekl novinářům prezident svazu Ladislav Friedrich. Konkrétně by podle něj mohlo jít například o valorizaci plateb za státní pojištěnce nebo větší volnost v rozhodování pojišťoven. »Je třeba trvalý příslib státu, jak bude valorizován příspěvek na státní pojištěnce. Byli bychom rádi, kdyby byl trvalý mechanismus určený nějakým makroekonomickým indikátorem, abychom si mohli spočítat predikce,« vysvětlil Friedrich.

Podle stínové ministryně zdravotnictví KSČM Soni Markové jde o požadavek, který KSČM prosazuje dlouhodobě. »Určitě to je zdroj finančních prostředků do zdravotnického systému, návrh na pravidelnou a automatickou valorizací plateb za státní pojištěnce jsme ve Sněmovně předkládali opakovaně, bohužel neúspěšně,« řekla Haló novinám.

Právo na kvalitní péči

K požadavku pojišťoven na větší samostatnost v rozhodování a uzavírání smluv se však staví opatrně. Jako příklad svaz uvedl oblast tzv. cenové vyhlášky, kterou ministerstvo zdravotnictví stanoví maximální ceny za péči. »Rádi bychom, aby cenová vyhláška se nestala nástrojem, jak řídit české zdravotnictví, ale pouze odrážela vůli obou stran k dohodě,« řekl Friedrich. Podle něj by měla být odpovědnost na pojišťovnách a jejich dohodě s poskytovateli zdravotní péče.

S tím, aby stát měl menší vliv na to, jakým způsobem bude systém vypadat, nejde podle Markové úplně souhlasit. »Z Ústavy a ze zákona odpovědnost za to, že občanům bude poskytována potřebná kvalitní zdravotní péče, má stát a ten by měl mít také nástroje, kterými může tento systém nějakým způsobem řídit a regulovat tak, aby se všem občanům bez ohledu na to, jak jsou movití, dostalo kvalitní zdravotní péče,« vysvětlila Marková. »Podle názoru KSČM není možné, aby se nechala odpovědnost pouze na zdravotních pojišťovnách a na jejich dohodách s poskytovateli péče, mohlo by dojít k tomu, že když by se to jedné nebo druhé straně takzvaně nevyplatilo, tak by také ta zdravotní péče nemusela existovat,« dodala stínová ministryně.

Peníze tam, kde »tlačí bota«

Letos poprvé za dobu platnosti zákona o veřejném zdravotním pojištění došlo k dohodě mezi zdravotními pojišťovnami a všemi segmenty zdravotní péče. V předchozích letech muselo rozdělení peněz upravovat ministerstvo zdravotnictví úhradovou vyhláškou. Do zdravotnictví příští rok půjde asi 320 miliard korun, letos to bylo o dvacet méně.

Z dvaceti miliard navíc půjde 49 procent na růst nákladů způsobený inflací a objemu péče způsobeného stárnutím obyvatelstva. Na bonifikace jednotlivých poskytovatelů, například praktických lékařů nebo lékáren v okrajových oblastech nebo ordinací s rozšířenou ordinační dobou, půjde 21 procent. Pětinu použijí nemocnice na zvýšení příplatku sester a dalšího zdravotnického personálu pracujícího na směny u lůžek. Šest procent budou potřebovat stomatologové na dodržení nařízení EU, které zakazuje používání tzv. nedozovaného amalgamu. Dvě procenta z nárůstu dostanou navíc nemocnice na nákladné léky, které předepisují jejich specializovaná centra. Po jednom procentu půjde na nové kapacity zdravotnických přístrojů a pro reformu psychiatrické péče.

Podle Markové se na rozdělení peněz odráží dohoda s poskytovateli, kteří si sami řekli, kde potřebují přidat. »Peníze jdou cíleně tam, kde poskytovatele nejvíce tlačí bota a kde vidí největší problémy, což ministerstvo, pokud to bylo dělané úhradovou vyhláškou, nemůže nikdy přesně posoudit,« uvedla. Zároveň ale zopakovala, že by nebylo možné rozdělovat o tolik více prostředků, kdyby nebyly příjmy do zdravotního pojištění tak vysoké.

(jad)