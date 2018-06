Melania Trumpová. FOTO - wikimedia commons

Trumpová žádá ochranu syna

Americká první dáma Melania Trumpová požádala prezidentskou ochranku, aby zajistila bezpečnost jejího dvanáctiletého syna Barrona, kterému na sociálních sítích vyhrožoval americký herec Peter Fonda.

Potvrdila to mluvčí Trumpové. Fonda na twitteru napsal, že Barron by měl být Trumpové odebrán a umístěn »do klece s pedofily«. Později vzkaz vymazal a omluvil se. Fonda, bratr herečky Jane Fondové a syn hollywoodské hvězdy Henryho Fondy, televizi Fox News řekl, že jeho výzva by měla Melanii a Trumpovu dceru Ivanku přimět k tomu, aby s prezidentem hovořily o »špinavostech při oddělování matek od jejich malých dětí«. Prezident Trump praxi rozdělování migrantských rodin ve středu večer zastavil.

(čtk)