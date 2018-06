Ilustrační FOTO - Haló noviny

V bezpečnostním výboru zrušení zákazu dodávek neprošlo

Návrh skupiny poslanců KSČM v čele s místopředsedou Sněmovny Vojtěchem Filipem na zrušení zákona o zákazu dodávek do íránské jaderné elektrárny Búšehr by měli poslanci podle doporučení bezpečnostního výboru zamítnout.

Pro usnesení, které předložil zpravodaj Josef Bělica (ANO), hlasovala kromě zástupců ODS a TOP 09 polovina přítomných členů hnutí ANO.

Zákon o zákazu dodávek z roku 2000 zmařil např. jihočeské firmě ZVVZ Milevsko dodat do elektrárny vzduchotechniku. Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip jeho zrušení hájil slovy, že je zastaralý a ČR je jediná země, která takovou normu má. Podotkl také, že Evropská unie v minulosti přijala akční plán ekonomické spolupráce s Íránem a ČR tento postup nabourává. Zákon má i takový dopad, že pokud by ČR chtěla do Búšehru vyslat odborníka na kontrolu, porušila by jej, dodal. Zrušení zákona požadovala v loňském roce i Hospodářská komora ČR, podporuje ho i Svaz průmyslu a dopravy ČR. Kriticky se k návrhu KSČM postavila Jana Černochová (ODS), která argumentovala postojem Izraele. Připomněla také nedávné rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa o odstoupení USA od jaderné dohody světových mocností s Íránem z dubna 2015. Ostatní státy, které dohodu s Íránem podepsaly, však chtějí dokument udržet při životě. »Už to není o ekonomice, ale o politice,« přidal se k návrhu na zamítnutí František Vácha (TOP 09). Plánovaný obchod ZVVZ Milevsko tenkrát kritizovaly Velká Británie a Spojené státy, které měly podezření, že Írán zneužívá civilní programy ke krytí vojenských nukleárních projektů. Zákon zakázal českým výrobcům vyvážet zboží, poskytovat služby, dokumentaci nebo informace v souvislosti s elektrárnou v Búšehru.

Jak Vojtěch Filip posuzuje dosavadní jednání o předloze ve sněmovních výborech? »Evidentně je tu skupina poslanců, kteří nemají zájem řešit ekonomické zájmy občanů ČR. A je tu i část těch, kteří dokonce jsou schopni odmítnout i závazky, které máme vůči EU a naplňování akčního plánu ekonomické spolupráce, který byl přijat po zrušení embarga vůči Íránu, a rozšiřovat ekonomické vazby. Takže si někdy připadám, že jsou tady lidé, kteří by si přáli být spíše 51. státem USA než státem evropským,« reagoval pro Haló noviny Filip.

Poslanci KSČM jsou přesvědčeni o tom, že zákon brání normalizaci obchodních i ekonomických vztahů s Íránem a poškozuje český export. V minulých volebních obdobích s návrhem na jeho zrušení neuspěli. V minulém volebním období s ním pohořela i vláda ČSSD, ANO a KDU-ČSL. Předlohu poslala tentokrát dolní komora po úvodním kole projednávání do šesti výborů poté, co její zamítnutí v prvním čtení neprosadili občanští demokraté.

