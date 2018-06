Rozhovor Haló novin s kandidátem KSČM na primátora Brna Martinem Říhou

Komunisté říkají: Brno patří nám všem

Co si mají lidé představit pod volebním sloganem »Brno patří nám všem«? Vychází pouze z vizí komunistů, nebo z jejich poznatků o požadavcích či přáních všech obyvatel města?

Ano, tak jak to zní. Všichni občané Brna mají nárok na to, užívat výhod svého města. Oni tady žijí, pracují a platí daně. Za to si od města a veřejné správy zaslouží patřičně kvalitní život teď i v budoucnosti. To vše jsme zakotvili v našem volebním programu. Vizi kvalitní dopravy, dostupného bydlení pro všechny kategorie a další vymoženosti 21. století.

Jaké zkušenosti s požadavky a přáními občanů získali brněnští zastupitelé za KSČM v porovnání se zastupiteli z jiných stran a hnutí?

Při přípravě volebního programu jsme se obrátili na občany s otázkou, co by chtěli, aby ve volebním programu bylo. Aby to byl, tak říkajíc, jejich volební program. Potvrdilo se, že občany trápí doprava, bydlení, bezbariérovost, dostupnost vzdělání od mateřských škol až po školy vysoké! V minulosti se nám, ač v opozici, podařilo prosadit například rekonstrukce parků, rekonstrukce silnic, bezbariérový přístup na Úřad práce pro zdravotně postižené občany v ulici Křenová, z poslední doby zmíním prosazení nákupu nových lůžek pro Úrazovou nemocnici. I v opozici je možno prosazovat věci pro občany, což mj. znamená, že volit komunisty má smysl.

Za brzdu dlouhodobé stagnace a pomalého rozvoje Brna na rozdíl od Prahy a jiných měst označujete neodborné řízení magistrátu a neochotu představitelů radnice projednávat svá chybná či jednostranná rozhodnutí předem se zastupitelskými kluby politické opozice. Máte lepší řešení akutních problémů města?

Ano, máme řešení. Vizí a smělých plánů už bylo dosti. Je třeba se vrátit na zem. Slibované Janáčkovo kulturní centrum už koalice staví, teprve teď však smluvně pověřuje Brněnské komunikace jako investora. Zde již postavené podzemní garáže tak budou zatím dva až tři roky ležet ladem, až jim postupně projde záruka! To nám nepřipadá hospodárné a myslíme, že garáže s určitou úpravou už veřejnosti mohly sloužit. To je jen jeden z příkladů.

Ale tak je to v podstatě se vším. Nedokonale připravené projekty. Náš přístup je: Přistoupit k realizaci pouze řádně připraveného projektu, u kterého nehrozí žádná překvapení, například »nepředvídané« vícepráce.

Komunisté si prý osvojili řadu požadavků a námětů od občanů na dlouhodobé i nové problémy Brna. Které z nich se mohly řešit už dříve, kdyby je většinová pravicová koalice při hlasování stále nezamítala s tím, že to je komunistický přežitek?

Ano, jak už jsem zmínil, při koncipování volebního programu jsme vycházeli především z námětů a podnětů od občanů. Příkladem může být družstevní nájemní bydlení. I to máme v programu a víme, jak na to. Mladí lidé snáze a bez drahých hypoték dosáhnou na nové bydlení pro začínající rodiny. Místo utrácení peněz na maketu nejmenovaného domu, autobazary na náměstích a jiné rádoby atrakce budeme tyto prostředky právě směřovat na dostupné bydlení.

Ve svém volebním programu tvrdíte, že KSČM v Brně je připravena sloužit potřebám občanů, prosazovat jejich zájmy a podrobovat svá veřejná počínání jejich kontrole. Můžete být konkrétnější i s příklady? Víte, jak na to?

Vždy jsme byli a jsme připraveni diskutovat s občany. Svá rozhodnutí budeme rovněž konzultovat dřív, než padne definitivní stanovisko. To lze uplatnit při přípravě územního plánu i jiných strategických rozhodnutích. A bude jich do budoucna potřeba pro občany a naše město opravdu hodně. Chceme pokračovat i v programu participativního rozpočtu, kdy občané rozhodnou o části finančních zdrojů, co se za ně pro lidi udělá. Veřejné kontrole se vůbec nebráníme, naopak patří ke standardu naší práce o své práci informovat občany jak formou tiskových zpráv či veřejných shromáždění.

Co lidé chtějí v tzv. participativním rozpočtu města Brna, tedy části městského rozpočtu, u které sami mohou rozhodnout, na co mají být tyto veřejné peníze užity? Kdyby komunisté byli zvoleni hlasováním lidí do funkcí na radnici, na jaké priority by se zaměřili?

Naše priority jsou v několika bodech uvedeny ve volebním programu. Pokud se týká participativního rozpočtu, jde především o občanskou vybavenost, opravené parky, dětská hřiště, dopravu na Brněnské přehradě v rámci běžných tarifů, a další. Návrhy občanů jsou důležité a je úkolem nás, komunistů, je plnit.

Co byste rád řekl Brňanům před volbami?

Rád bych občany pozval k volbám a popřál jim šťastnější ruku než v minulých komunálních volbách. My jsme již třicet roků neměli možnost ukázat, co umíme, a že pro nás jsou na prvním místě Brňáci. Mohu vám poradit: zkuste to a uvidíte, že se vám to vyplatí.

Václav ŽALUD