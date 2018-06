Do osmifinále postupují také Chorvatsko a Francue

Bezzubí Argentinci na pokraji vyřazení

Fotbalisté Chorvatska a Francie vyhráli na světovém šampionátu i druhý zápas a stali dalšími dvěma osmifinalisty. Chorvatský tým ve skupině D nečekaně porazil Argentinu 3:0 a do vyřazovací fáze MS prošel po 20 letech. Naopak obhájci stříbra z Argentiny jsou na pokraji vyřazení. Francie udolala ve skupině C Peru 1:0 a do osmifinále postoupila potřetí z posledních čtyř mistrovství světa. V druhém duelu skupiny Dánsko remizovalo s Austrálií 1:1.

Chorvatsko rozhodlo o své první výhře nad jihoamerickým soupeřem na světových šampionátech po přestávce, kdy chybujícího argentinského brankáře Wilfreda Caballera překonali Ante Rebič, Luka Modrič a Ivan Rakitič. Balkánský celek navázal na úvodní výhru 2:0 nad Nigérií a do vyřazovací fáze se podívá poprvé od své premiérové účasti na MS v roce 1998, kdy dokráčel až k bronzu.

Argentina figuruje na třetím místě tabulky s jediným bodem za úvodní remízu 1:1 s Islandem a už nemá situaci ve svých rukách. K postupu jí nemusí stačit ani vítězství v závěrečném duelu s Nigérií, která v pátek dohrává druhé kolo skupiny s Islandem. S ním se na závěr utká Chorvatsko.

Francie porazila Peru 1:0 díky dorážce Kyliana Mbappého z 34. minuty. Útočník Paris St. Germain se stal v 19 letech a 183 dnech nejmladším střelcem své země na velké akci.

Francie navázala na úvodní vítězství 2:1 nad Austrálií, byť herně opět nepřesvědčila. Sérii neporazitelnosti v soubojích s jihoamerickými soupeři na MS protáhla už na osm duelů, navíc s nimi posedmé za sebou neinkasovala.

Peru naopak při svém návratu na světovou scénu po 36 letech neuspělo po porážce 0:1 s Dánskem ani v druhém utkání a ztratilo šanci na vyřazovací boje. Na MS poosmé za sebou nevyhrálo.

V druhém duelu skupiny poslal Dánsko v Samaře do vedení už v sedmé minutě Christian Eriksen, ale ještě v prvním poločase proměnil svou druhou penaltu na šampionátu australský kapitán Mile Jedinak. Rozhodčí nařídil pokutový kop až po zhlédnutí videa.

O druhém postupujícím ze skupiny C se rozhodne až v závěrečném třetím kole mezi Dánskem a Austrálií. V mnohem lepší výchozí pozici jsou Seveřané, kteří mají před soupeřem na druhém místě tabulky tříbodový náskok. V zápase s Francií jim tak stačí remíza, dál je pošle i jakákoliv bodová ztráta Austrálie s Peru.

Už ve středu postoupily do osmifinále Uruguay a domácí Rusko ve skupině A.

Skupina C:

Dánsko - Austrálie 1:1 (1:1)

Branky: 7. Eriksen - 38. Jedinak z pen. Rozhodčí: Lahoz - Cebrián Devís, Pérez Del Palomar (všichni Šp.) - Geiger (video, USA). ŽK: Poulsen, Sisto (oba Dán.). Diváci: 40 727.

Dánsko: Schmeichel - Dalsgaard, Kjaer, Christensen, Larsen - Delaney, Schöne, Eriksen - Poulsen (58. Braithwaite), Jörgensen (68. Cornelius), Sisto. Trenér: Hareige.

Austrálie: Ryan - Risdon, Sainsbury, Milligan, Behich - Leckie, Jedinak, Rogic (82. Irvine), Mooy, Kruse (68. Arzani) - Nabbout (75. Juric). Trenér: Van Marwijk.

Francie - Peru 1:0 (1:0)

Branka: 34. Mbappé. Rozhodčí: Muhamad - Hammádí, Mahrí (všichni SAE) - Orsato (video, It.). ŽK: Matuidi, Pogba - Guerrero, Aquino. Diváci: 32 789.

Francie: Lloris - Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez - Pogba (89. N'Zonzi, Kanté - Mbappé (75. Dembélé), Griezmann (80. Fekir), Matuidi - Giroud. Trenér: Deschamps.

Peru: Gallese - Advíncula, Ramos, Rodríguez (46. Santamaría), Trauco - Aquino, Yotún (46. Farfán) - Carrillo, Cueva (82. Ruidíaz), Flores - Guerrero. Trenér: Gareca.

Tabulka:

1. Francie 2 2 0 0 3:1 6 2. Dánsko 2 1 1 0 2:1 4 3. Austrálie 2 0 1 1 2:3 1 4. Peru 2 0 0 2 0:2 0

Skupina D:

Argentina - Chorvatsko 0:3 (0:0)

Branky: 53. Rebič, 80. Modrič, 90.+1 Rakitič. Rozhodčí: Irmatov - Rasulov, Saidov (všichni Uzb.) - Zwayer (video, Něm.). ŽK: Mercado, Otamendi, Acuňa - Rebič, Mandžukič, Vrsaljko, Brozovič. Diváci: 43 319.

Argentina: Caballero - Mercado, Otamendi, Tagliafico - Salvio (56. Pavón), Mascherano, Pérez (68. Dybala), Acuňa - Messi, Agüero (54. Higuaín), Meza. Trenér: Sampaoli.

Chorvatsko: Subašič - Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinič - Rebič (57. Kramarič), Rakitič, Modrič, Brozovič, Perišič (82. Kovačič) - Mandžukič (90.+3 Čorluka). Trenér: Dalič.

Tabulka:

1. Chorvatsko 2 2 0 0 5:0 6 2. Island 1 0 1 0 1:1 1 3. Argentina 2 0 1 1 1:4 1 4. Nigérie 1 0 0 1 0:2 0

(čtk)