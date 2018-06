Konzumní šílenství

Ať žije konzumerismus! Nejdůležitější je přeci mít to nejlepší a nejúžasnější! Nejnovější a nejvíc trendy! Musíme nakupovat a hromadit, vlastnit, sdílet, prožívat. A jakmile je to jen trošku zastaralé, což je mnohdy i otázka pouhých dnů, šup sem s novými věcmi, verzemi, prožitky. Přeci jen to zaručí osobní štěstí!!!

Vyrůstají celé generace konzumentů, kteří místo aby život prožívali se vším dobrým i zlým, co přináší, a mysleli i na zadní vrátka, se ho snaží jen užívat a konzumovat. Nejdůležitější je díky konzumu osobní štěstí, bez ohledu na to, co po sobě zanechám nebo co pozitivního přinesu sobě i okolí. Tedy oni mnohé pozitivní přinášejí. Přinášejí peníze, často ber kde ber, všem těm, kteří na obchodu »s konzumem« žijí.

O tom, jak zvrácený je to kolotoč, svědčí informace z mezinárodní skupiny Amazon, která denně skartovala, zničila, rozdrtila neprodané zboží za půl milionu eur. Myslíte, že je to jen jejich »know-how«? Ne, podobné praktiky jsou i v mnohých firmách u nás, jen se o tom nemluví.

Proč to ale dělají? Pro zachování ceny? Jak vysoká je tedy marže, když se vyplatí denně skartovat půl milionu eur. Pro zachování práce? Slyšela jsem zajímavý názor, že je to proto, aby bylo na trhu místo, aby mohly továrny dále dodávat nové produkty a tím držet zaměstnanost. Práci v montovnách v šílených směnách za pár korun. A co kdyby vyráběly méně, ale za to kvalitněji s dobře ohodnocenými a odpočinutými lidmi?

A není to proto, že kvůli principu konzumu musíme mít neustále jen to nové a nejúžasnější, abychom živili nenasytné chřtány těch, kteří na to »poskytují« peníze v mizerných platech na jedné straně, a nesmyslných půjčkách na straně druhé? Dají korunu a vrátí se jim dvě.

Je to skutečně nutné? A kdo za to může? Ti vydřiduši? Jak říkala moje maminka při každém problému - vina je někde uprostřed. Je pravdou, že běžný člověk si tento systém nevymyslel. Ale vesele v něm zůstává. Připadá si chudý, a přitom má nový mobil, placatou televizi, auto, i dvě, a báječnou dovolenou. My konzumenti zapomínáme na to, co je skutečná chudoba. A co je v životě důležité. Že základem štěstí nejsou nejnovější trendy. Ale být zdravý, mít střechu nad hlavou, plný talíř a spokojenou rodinu. A bojím se, že naše děti v tomto systému vyrůstající a neznající nic než konzum jednou ošklivě narazí.

Helena KOČOVÁ