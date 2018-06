Rozdělování společnosti. Opět…

Miloš Zeman nedávno »oslavil« sto dní ve funkci prezidenta, přirozeně ve druhém funkčním období. Stihl toho poměrně hodně. A rozhodně ne jen pálení červených trenek v duchu hesla »na hrubý pytel hrubá záplata«.

Především pokračuje ve svém setkávání s občany, naposledy v tomto týdnu v Ústeckém kraji. I zde dostal, mezi mnoha jinými, tradiční dotaz, který odvysílala s gustem a grácií TV Nova. Proč prý rozděluje národ? »Odpověděl bych vám fotbalovou terminologií. To je jako kdybyste po mně chtěl, abych spojoval slávisty a sparťany,« uvedl Zeman zcela typicky. Dotyčný tazatel se nechal slyšet, že ho odpověď neuspokojila. A to je přesně ono: neexistuje nic, co by kritiky současného prezidenta uspokojilo. Kdyby Zeman řekl, že nejkrásnější barva je černá, pražská kavárna se střelhbitě oblékne do bílé. S nadsázkou řečeno, kulatý míč, se kterým se hraje na fotbalovém mistrovství světa, je určitě hranatý. Tedy alespoň pokud by býval o jeho skutečných tvarech na veřejnosti mluvil Miloš Zeman…

Jde ale ještě o něco jiného. O údajné rozdělování společnosti. Opravdu si myslíte, že je potřeba, aby všichni lidé měli stejný názor? To přece není možné. A je to i dobře. Jedni fandí Spartě, druzí Slavii a další třeba Plzni nebo Baníku – kdyby tomu tak nebylo, přestal by být fotbal zajímavý. Představme si, jak všichni příznivci podporují jeden jediný tým. Nuda! Šeď. A konec sportu jako takového…

Ale není to zdaleka jen o něm. Jedni sledují komedie, druzí akční filmy a třetí třeba válečná dramata. Někdo má rád pop, ten druhý klasiku. A ještě něco: jsou chlapi, kteří preferují blondýny, a pak ti, co mají rádi brunety, či dokonce zrzky. Což je dobře. Protože kdyby se všem líbilo totéž, bylo by to proti přirozenosti lidského života. A o mnohé bychom se všichni, jako lidský druh, ochudili.

Stejné je to i s politikou. Vládne demokracie a každý má právo na svůj názor. Levičák rozhodně nebude milovat pravicové politiky a naopak. Co je ale důležité, aby si vzájemně naslouchali a vyměňovali si názory pomocí konkrétních argumentů. Miloš Zeman s tím očividně nemá problém. Proto rád a často chodí mezi občany.

Naopak jeho lednový protikandidát Jiří Drahoš několikrát prohlásil, že se – například – s komunisty bavit nebude. Kdo by tedy rozděloval více? Ostatně, blíží se senátní volby a v Praze 4, kde pan profesor kandiduje, už se hovoří o tom, že Drahoše s jeho »charismatem« by porazila i krabice od bot. Tak uvidíme. Ono totiž nestačí být jen »Antizemanem« s údajnými demokraty a řadou sponzorů v zádech. Musíte mít i něco navíc.

Každá významná osobnost dějin měla své příznivce i odpůrce. Jinak tomu být ani nemůže. Jinak by nebyla významnou. A to je i případ Miloše Zemana. Toho by krabice od bot neporazila. Což se ostatně ukázalo před půl rokem…

Petr KOJZAR