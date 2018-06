Ilustrační foto - wikimedia commons

Instrukce pro Švédy

Švédská civilní obrana v květnu lidem rozeslala brožuru s instrukcemi, jak se chovat v případě propuknutí válečného konfliktu. Příručka neuvádí, odkud by útok mohl přijít. Reuters píše, že země regionu jsou ve stavu zvýšené bdělosti od připojení se Krymu k Rusku v březnu 2014.

Dvacetistránková brožura Pokud přijde krize nebo válka Švédům poradí, jak si obstarat čistou vodu, jak čelit propagandě či kde najít protiletecký kryt. Jde o první veřejnou kampaň od dob studené války, v této skandinávské zemi nic podobného nevyšlo od roku 1961. Příručka také švédské občany upomíná, že mají povinnost konat, je-li jejich země ohrožena. »Pokud na Švédsko zaútočí jiná země, nikdy se nevzdáme. Veškeré informace ve smyslu, že je třeba přestat klást odpor, jsou falešné,« zdůrazňuje text. Úřad civilní obrany neuvádí, odkud by útok mohl přijít. »I když je Švédsko bezpečnější než většina zemí, hrozby existují,« řekl šéf úřadu Dan Eliasson.

Brožurka, jež zamířila do 4,8 milionu domácností, varuje, že během krize by mohly rychle dojít zásoby potravin, léků a benzinu. Nabádá k vytvoření zásob ovesných vloček, konzerv s boloňskou omáčkou, lososových kuliček, sardinek či tortill. Rovněž popisuje, jak budou znít sirény při leteckém útoku. Švédsko a další země často obviňují Rusko z narušování svého vzdušného prostoru. Moskva obvinění odmítá. Stockholm v minulosti opakovaně poukazoval na agresivní politiku Ruska, když zdůvodňoval posilování bezpečnostních opatření včetně loňského obnovení všeobecné branné povinnosti a rozmístění vojáků na baltském ostrově Gotland. Švédská vláda od roku 2016 zvyšuje svůj vojenský rozpočet. Švédsko nebylo ve válce s jinou zemí přes 200 let a také za 2. světové války bylo oficiálně neutrální. Naposledy bojovalo v roce 1814 s Norskem, které vyhlásilo nezávislost.

(ava, čtk)