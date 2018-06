Ilustrační FOTO - Pixabay

Nehody řidiček vyšetří ženy

Saúdskoarabská soukromá pojišťovací společnost Nadžm školí ženy, které budou vyšetřovat dopravní nehody způsobené řidičkami. Saúdské Arabky mohou poprvé legálně za volant usednout díky loňskému králově dekretu a reformám korunního prince zítra.

Čtvrtečního předání diplomů dopravních inspektorek se zúčastnilo 40 žen. Přišly v černých abájích a některé měly i zahalenou tvář. Zatím se neví, kdy inspektorky začnou pracovat a jak si poradí v situacích, kdy budou muset pracovat i v přítomnosti mužů. Saúdská Arábie sice nově pouští ženy do hlediště sportovišť a kin, avšak stále praktikuje například opatrovnictví a striktní oddělování podle pohlaví. Ministerstvo vnitra kvůli odvolání zákazu řídit ženám zřídilo autoškoly a umožnilo výměnu řidičských průkazů získaných v zahraničí za domácí doklad. S pojišťovnou Nadžm spolupracuje ministerstvo při přípravě inspektorek. V plánu je rovněž zřízení cel pro ženy přistižené při dopravním přestupku. Než budou cely k dispozici, budou provinilé řidičky drženy ve věznicích pro mladistvé. Inspektorky silničního provozu mají být přivolány k nehodám, při nichž alespoň jedna ze stran bude žena a bude pojištěna. Důvodem k přivolání inspektorky ale nebude zranění, řekla Mahá Šnajfiová z pojišťovny Nadžm. Výcvik dopravních inspektorek stále pokračuje a není jasné, kolik jich království hodlá nakonec zaměstnat.

Podle londýnské konzultantské společnosti Facts Global Energy by mohlo projevit zájem o řidičský průkaz 65 % Saúdských Arabek, což je asi šest milionů žen. Pro období do roku 2020 se počítá s tím, že řidičský průkaz budou mít asi tři miliony žen. Majitelky mezinárodních řidičských průkazů budou mít právo řídit v království rok a pak budou muset požádat o místní doklad. Povolení k řízení soukromých aut mohou mít ženy po dovršení 18 let, vozidel hromadné dopravy po dosažení 20 let, což je stejné jako u mužů.

(čtk)