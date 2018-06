Takřka celá parta

Korejci zbožňují ďábla Mefista!

O popularitě české muzikálové scény svědčí i fakt, že o tuzemská představení je zájem nejen u nás, ale také v zahraničí. Příběh o lásce s nádechem mystiky dostal pozvánku na prestižní muzikálový festival v korejském Daegu. Svou premiéru v divadle Hybernia hra měla už v roce 2016 a Josef Vojtek za svůj excelentní výkon dostal cenu Thálie. Nejen zpěvák Vojtek však zapříčinil kladné ohlasy tohoto velkolepého díla.

Festivalu DIMF se zúčastňují významné produkce z celého světa. Vyslanec Pekla, Mefisto, upoutal korejské manažery okamžitě při prvním zhlédnutí u nás v Praze. Muzikál má totiž přesně to, co mají v Koreji rádi, a to atraktivní děj, nadčasovou myšlenku, ale hlavně milostný příběh, ve kterém je humor, napětí, mystika a výrazné melodie. Korejští manažeři odlétají každým rokem před přehlídkou do různých zemí a hodnotí předem vytipovaná díla. Mefisto zaujal, a tak se část hereckého týmu s některými tvůrci vydala na organizátorsky složitější pracovní cestu, která ovšem může přinést velmi kvalitní spolupráci. Bude-li zakoupena licence muzikálu, bude to velký úspěch pro Hybernii a samotnou hru!

Daniel Barták si s sebou vzal i noty.

Scénárista a režisér Zdeněk Zelenka, který dílo dotáhl od prázdného papíru až k premiéře, se nemůže účastnit této události, jelikož zrovna točí filmovou pohádku Kouzelník Žito, přesto je však na vzniklou situaci pyšný. »Muzikál Mefisto bude na přání korejské strany tenhle nejznámější a nejrozsáhlejší mezinárodní festival dokonce zahajovat, což je nejen pro mě, pro celý soubor, ale i pro Divadlo Hybernia opravdová čest a radost! Když člověka něco baví, tak to jde lehčeji. Jsem samozřejmě napnut, jestli to bude bavit i korejské publikum. Přeji úspěch hlavně souboru, který letí přes půl planety, aby v těžké mezinárodní konkurenci sehrál, co jsme s kolegy v Praze vymysleli!«

Letadlo směr Daegu

Herci úspěšného muzikálu Dita Hořínková, Tereza Bílková, Martin Pošta, Tomáš Trapl, Ladislav Korbel a další společně s autorem hudby Danielem Bartákem, techniky a produkcí nasedli do letadla směr Daegu. Daniel Barták ovšem nepředstaví jen, jak umí pracovat s notami, ale ukáže se Korejcům i v jedné z rolí. Z pracovních důvodů odlétá o den později Jiří Zonyga a zajímalo nás, co už se naučil korejsky. »Neučím se, domluvím se s nimi rukama nohama,« vtipkoval, »a když se na mě budou usmívat, budu se na ně usmívat i já.«

Obchodní trh je pro muzikály otevřen po celém světě, Jižní Korea je však pro Českou republiku zajímavým partnerem. »S korejskými manažery jsme společně s mým otcem spolupracovali již v minulosti a máme vytvořené dobré vztahy. Budu velmi rád, když se spolupráce s Mefistem vydaří. Budu to brát jako satisfakci za velké úsilí, které jsme do toho všichni dali,« potvrdil Daniel Barták. Přece jen Korejci jsou obchodníci a potenciální business silně vnímají. Mefisto má tedy velkou šanci na úspěch a může být dalším českým představením, které bude uznávané za hranicemi naší země.

Na festivalu bude muzikál představen hned pětkrát! Náročnost této akce je jistá, ale i odreagovat se herci musí. Zda budou popíjet v hotelovém baru, relaxovat v parku nebo se vrhnou do divokých uliček Daega, to ještě uvidíme.

(mac)

FOTO - Muzikál Mefisto