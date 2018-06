Ilustrační FOTO - Pixabay

O dobrém spaní

Moje milá žena večer sice rychle usíná, ale v noci se budí. A někdy nemůže »zabrat«. Neumí tzv. vypnout. S tím opravdu starosti nemám. Lehnu, »vypnu« a spím. Nejen v noci, ale občas, když to jde, i ve dne. Na »babské« rady nedá, ale já nestíhám na ně myslet. Spím…

Babičky třeba tvrdily, že postel či »cokoliv jiného« na čem spíme, by měla být orientovaná ve stejném směru jako podlahová prkna. Dřevěnou podlahu najdete snad jen ve vesnických domcích či na tradiční chalupě. Proto i tam, kde dřevěná podlaha není, dodržovaly a dodržují zásadu, že lůžko má směřovat vždy ve směru nebeské dráhy Nohy na západ, hlava na východ. Ovšem vždy tak, aby nohy spící osoby nesměřovaly ke dveřím. Tato pověra souvisí s tabu pohřební tradice – nebožtík se vždy vynášel nohama napřed. Ač nejsme většinou pověrčiví, všichni spíme na lůžku tak, že naše hlavy, směřují při spaní směrem ke dveřím, respektujeme i směr – východ/západ. I děti, ba i ty nejmenší v postýlkách to jaksi podvědomě vyžadují. Ve spánku se otáčejí hlavou ke dveřím…

I další babskou radu vám nabízíme. Lůžka by měla být podle ní umístěna tak, aby nebylo možné z nich vstávat nalevo. Tedy na »špatnou« stranu, protože ta byla spojována s ďáblem.

V ložnicích řádí »neřádi«. Především roztoči. I v čisté ložnici jsou jich miliony. Živí se šupinkami lidské kůže, jejich exkrementy jsou častým zdrojem alergií, ekzémů a záchvatů astmatu. K jejich likvidaci často nepomohou ani výkonné vysavače. Babičky však věděly jak na ně. Převlékaly lůžko pravidelně, jednou za 14 dní či za tři týdny. Ať se v lůžku spalo či nikoliv. Matrace obracely, a čas od času je vyklepaly. Nejen proto, aby zabránily jejich proležení, ale vyklepáním z nich »vyhnaly« parazity.

Ložnice je místem odpočinku a tak by měla být udržována v čistotě. V místnosti plné prachu a nečistot se špatně dýchá, což se samozřejmě odrazí na kvalitě spánku. Babičky to dobře věděly. A často v ložnici uklízely, byť v ní třeba i několik týdnů nikdo nespal, protože žádná návštěva (s ní skoro automaticky počítaly) nepřijela. Pokud máte v ložnici koberec, každý týden ho pořádně vysávejte. Je-li vaše ložnice vybavena linoleem, plovoucími či dřevěnými podlahami, pak je nejlepším řešením pravidelné stírání podlahy vlhkým hadrem či mopem.

Babičky přály i dobrému spaní. To je ovlivněno vůněmi. V časech dávno minulých se proto do matrací či pod prostěradlo dával aromatický svízel, v 19. století a později pak i žlutě kvetoucí pelyněk černobýl, který prý přivolává živé a příjemné sny. V minulém století bábinky na venkově dávaly do povlečených polštářů v sáčku uložený sušený chmelový květ. Chmel volně rostl skoro na každé vesnické zahradě. Jeho vůně prý uklidňovala horké hlavy a nadměrné »touhy« jejich manželů. K poklidnému spaní pomáhá i pár kapek levandulového oleje na kousku látky vloženém do povlečení polštáře… Platí to prý i na děti. Tak říkají babičky a ty, jak známo mají vždy pravdu.

Odstraňujte z místností, v nichž spíte, všudypřítomné chuchvalce prachu! Objevují se i v dobře udržovaných místnostech. Vysavač je dobrý, vlhký hadr na smetáku jednou za týden lepší.

Ano, babičky věděly jak na to a my jejich zkušeností můžeme využít i dnes. Vždyť na lůžku každý z nás prožije zhruba třetinu života!

S létem můžete zkusit spaní venku. Ne jen pod stanem, ale i pod širákem. Synové čas od času na zahrádce pod »širákem«, i když poblíž stojí obytná chatka a jsou to tátové od rodin… A užívají si to. Děti s sebou neberou, i když ty po spaní venku také touží. Tak jako druhdy my, když jsme byli dětmi. A babičky nám to, pod přísným dohledem dědů, občas dovolovaly. Jasně – jen o prázdninách. A máte v paneláku lodžii? My ano. Když je horko a v noci neklesne teplota pod 18°C, hodíme na lodžii matraci, dítka (vnučky se na to těší) na ně uložíme. Ano, třeba je hlídat, takže toho moc nenaspíte, když je ráno budí ptáci a slunce, třeba je přesunout do jejich pokoje. Ale jejich zážitek se ne náhodou podobá spaní s dědou či s tátou pod širákem na venkovské zahradě.

Babičky se sice strachovaly a strachují o vnoučata, ale věděly a ví, že i za spoustu roků budou na letní noci pod hvězdami vzpomínat…

(jan)