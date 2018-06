Vůdce KLDR Kim Čong-un. FOTO - Haló noviny

Pchjongjang. Jednání v plném proudu

Delegace ze Severní a Jižní Koreje jednaly o obnově setkávání členů rodin, které rozdělila korejská válka z let 1950-53. Poslední takové setkání příbuzných se uskutečnilo v roce 2015. Obnova schůzek rodin je jedním z kroků, které na dubnovém summitu slíbili jihokorejský prezident Mun Če-in a vůdce KLDR Kim Čong-un v rámci zlepšení vzájemných vztahů.

K jednání, uspořádanému pod záštitou Červeného kříže, se představitelé obou Korejí sešli v severokorejském letovisku v Diamantových horách. Soul chce, aby byla obnovena jak přímá setkání příbuzných, tak jejich rozhovory prostřednictvím videokonference a posílání dopisů. Také požádal Pchjongjang, aby sestavil seznam všech žijících členů rozdělených rodin v KLDR. Kim Čong-un a Mun Če-in se už v dubnu dohodli, že by se nové setkání rozdělených rodin mohlo konat kolem 15. srpna, kdy obě země slaví výročí osvobození Korejského poloostrova od japonské nadvlády. Nyní byly upřesněny detaily. Setkání se uskuteční v týdnu od 20. do 26. srpna ve stejném letovisku v Diamantových horách, kde proběhla schůzka. Každá z obou stran vyšle na setkání rodin 100 účastníků.

Korejská válka a následný vznik dvou znepřátelených států rozdělily miliony příbuzných, z nichž většina již není naživu. Podle jihokorejského ministerstva pro sjednocení ze 132 000 Jihokorejců, kteří v uplynulých letech požádali o schůzku se svými příbuznými ze Severu, již 75 000 zemřelo. Těm, kteří zůstávají naživu, je většinou přes 80 let. Pravidelná setkání rozdělených rodin začala po historickém mezikorejském summitu v roce 2000 a původně se konala jednou do roka. Vzhledem k obnovovanému napětí na Korejském poloostrově v důsledku jaderných a raketových testů se ale schůzky v poslední době konaly méně často. Doposud se schůzek rozdělených rodin zúčastnilo asi 20 000 Korejců. V Jižní Koreji jsou účastníci schůzky vybíráni v loterii. Výherci se pak mohou setkat se svými dětmi, sourozenci, manželi či rodiči, kteří žijí v KLDR. Šťastlivce zpravidla doprovázejí na schůzku jejich další příbuzní. Setkání zpravidla provázejí silné emoce. Ty pramení zčásti ze skutečnosti, že se příbuzní přes 60 let neviděli, zčásti z toho, že již podobnou šanci nedostanou. Žádný účastník setkání zatím nedostal takovou příležitost podruhé.

Pompeovy přípravy

V co nejbližším termínu také chystá schůzku s KLDR americký ministr zahraničí Mike Pompeo. Náplní jednání má být implementace (proces uskutečňování) výsledků nedávné vrcholné schůzky amerického prezidenta Donalda Trumpa a Kim Čong-una v Singapuru. Trump a Kim na závěr singapurského summitu vydali společné prohlášení, v němž se KLDR zavázala spolupracovat s USA na likvidaci jaderných zbraní na Korejském poloostrově, za což dostane od Washingtonu bezpečnostní záruky. Trump rovněž slíbil, že USA pozastaví další manévry s jihokorejskou armádou, které KLDR považuje za provokaci a nácvik invaze. Trump a Kim se dále mimo jiné dohodli, že USA a KLDR vyhledají, identifikují a repatriují pozůstatky amerických vojáků, kteří jsou od korejské války pohřešováni. Už v singapurském prohlášení »se Spojené státy a KLDR zavazují k navazujícím jednáním, vedeným v co nejbližším možném termínu americkým ministrem zahraničí Mikem Pompeem a příslušným vysoce postaveným úředníkem KLDR, o implementaci výsledků summitu USA-KLDR«.

(ava, čtk)