První dáma Spojených států amerických Melania Trumpová. FOTO - wikimedia commons

Trumpová vyvolala kritiku

Přestože se první dáma Spojených států amerických Melania Trumpová vložila do vzrušené debaty o osudu dětí odebíraných jejich rodičům – ilegálním migrantům v jejich prospěch, ve čtvrtek vyvolala kritiku.

A to kvůli volbě oblečení, v němž odcestovala na návštěvu texaského centra, kde jsou děti odebrané přistěhovalcům bez dokladů internovány. Na zádech její khaki bundy byl vidět bílý nápis: »Je mi to úplně jedno, a vám?« Podle mluvčí manželky amerického prezidenta Donalda Trumpa nebyl prý ve volbě oblečení první dámy žádný skrytý význam. Bývalá modelka Trumpová měla podle fotografií parku s kapucí za 39 dolarů z oděvního řetězce Zara na sobě, když na letecké základně Andrews nastupovala do letadla mířícího do pohraničního detenčního centra v McAllenu ve státě Texas. Ve stejné bundě byla viděna i při návratu do Washingtonu ve středu večer. Nápis způsobil rozruch na sociálních sítích. Prezident Trump později na Twitteru napsal, že nápis na bundě Melanie odkazuje na média, která šíří falešné zprávy. »Nebyl v tom žádný skrytý význam. Doufám, že po této návštěvě v Texasu se média nezaměří na její šatník,« uvedla mluvčí první dámy Stephanie Grishamová.

Trumpová navštívila detenční centrum pro děti v Texasu den poté, co její manžel pod tlakem domácí i zahraničí kritiky podepsal dekret, kterým ukončil spornou praxi rozdělování rodin migrantů, kteří do USA přicházejí nelegálně. Melania se do migrační krize vložila před několika dny, kdy prohlásila, že násilné rozdělování rodin vidí velmi nerada. Její názor přispěl k Trumpovu rozhodnutí s kritizovanou praxí skončit. V McAllenu se Trumpová sešla se zaměstnanci střediska, kde pobývá více než 50 dětí ve věku od 12 do 17 let. Během návštěvy centra na sobě parku s nápisem neměla. AP napsala, že americká armáda by ve svých zařízeních mohla dočasně ubytovat až 20 000 dětí imigrantů nalezených v USA bez rodičů nebo jejichž rodiče jsou či budou zadrženi kvůli nelegálnímu přechodu hranic. Na Pentagon se obrátily úřady řešící široce kritizovanou situaci dětí odebíraných přistěhovalcům a ministerstvo obrany s návrhem souhlasilo.

(ava, čtk)