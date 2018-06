Ilustrační foto - wikimedia commons

Rozhořčení nad výroky Lubomíra Zaorálka o Vietnamu

Jménem Česko-vietnamské společnosti (ČVS) a mnoha Vietnamců žijících v ČR a ve Vietnamu protestuje čestný předseda tohoto spolku a jeho tiskový mluvčí Marcel Winter proti »veřejnému paušálnímu hanobení všech Vietnamců, zejména vietnamských studentů a státu Vietnamu poslancem Lubomírem Zaorálkem (ČSSD) na čtvrtečním jednání sněmovního zahraničního výboru«.

Předseda výboru a exministr zahraničí Zaorálek na jednání výboru prohlásil, že Vietnam je organizovaný zločin a stalo se z něj bezpečnostní riziko prvního řádu. Řekl to v debatě nad loňským hospodařením ministerstva zahraničních věcí poté, co státní tajemník ministerstva Miloslav Stašek popisoval poslancům situaci s vydáváním víz do ČR v některých zemích. Stašek poznamenal, že špatná situace ve Vietnamu trvá. Podle něj je to téma na vyhrazenou debatu.

Na to reagovala poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková (ODS) s informací, že nedávno navštívila se školským výborem Vietnam a od té doby se na ni obracejí lidé se svými potížemi při získávání českých víz. Popisují, jak se nemohou na českou ambasádu dovolat, jak se s vízy obchoduje a jak je celý proces neprůchodný. Podle Wintra za zajištění víza do ČR vybírají zprostředkovatelé od zájemců vysoký úplatek, což ČVS kritizuje již od roku 2006. »Proto jsme již v červenci 2016 předali vládě i MZV náš pilotní zkušební projekt, který by jakoukoliv korupci zamezil a vietnamské ministerstvo práce a sociálních věcí jej písemně podpořilo. Tento náš návod však nikdo nevyužil, a naopak tehdejší ministr Zaorálek neumožnil, aby do státní Vyšší odborné školy stavební ve Vysokém Mýtě nastoupilo ke studiu 26 řádně přijatých vietnamských maturantů, jejichž rodiče chtěli předem škole uhradit školné i poplatky za stravování a ubytování. Rozhodně to nebyli žádní zločinci,« informoval Winter.

Majerová Zahradníková zdůraznila podporu studentských víz. I s tím u Zaorálka narazila, neboť řekl, že právě studentská víza jsou nejlepším nástrojem, jak dostat zločince do ČR.

»Píší mi rozhořčení Vietnamci, kteří žijí ve Vietnamu a v minulosti u nás vystudovali vysoké školy, protože Zaorálkovo vyjádření se jich velice dotklo. Například pan Ing. Do Ngoc Viet Dung ze Společnosti vietnamsko-českého přátelství z Hanoje mi napsal: ‚Chtěl bych svoji 19letou dceru poslat do ČR na studium, stane se z ní zločinec?‘« napsal naší redakci Winter.

Poslanec Daniel Pawlas (KSČM) ostrou atmosféru na jednání výboru našemu listu potvrdil. »Zaorálek zaútočil úplně nepochopitelně. Problémy s vydáváním víz byly, jsou a budou, ale nelze všechny Vietnamce házet do jednoho pytle. Jeho reakce je nespravedlivá vůči slušným Vietnamcům.«

Winter vyzval Zaorálka k omluvě Vietnamcům a Vietnamu. »Vietnam není organizovaný zločin, všichni Vietnamci nejsou zločinci, a zejména nejsou žádnými zločinci vietnamští studenti, kteří úspěšně studovali anebo studují na našich vysokých školách.« Vietnamští studenti studují v USA, Británii, Austrálii, v mnoha zemích EU a nikde nejsou žádnou bezpečnostní hrozbou. V USA dokonce pracují i v NASA, sdělil Winter.

Zahraniční výbor uspořádá k problematice vydávání víz a k Vietnamu zvláštní jednání.

(mh)