Další dvě posily míří do kádru »sešívaných«

Místo Superpoháru se Slovanem jen příprava - v Edenu

Fotbalisté Slavie a Slovanu Bratislava místo zrušeného Česko-slovenského Superpoháru spolu odehrají alespoň přípravné utkání. Duel se uskuteční v původním termínu v pátek 29. června od 18.30 v Edenu a vstup bude zdarma. Oba kluby o tom informovaly na svých webech.

Superpohár byl ve čtvrtek zrušen z bezpečnostních důvodů, protože bratislavská policie nemohla kvůli končícímu školnímu roku a nedalekému hudebnímu festivalu zajistit zápas dostatkem policistů. Slavia se proto okamžitě nabídla, že místo toho zorganizuje v Praze přípravný duel.

»Jak byl pro nás včerejšek velmi smutný, dnes se těšíme ze vstřícného přístupu Slavie,« uvedl na webu Slovanu viceprezident klubu Ivan Kmotrík. »Zápas sice bude veden jako přípravný, ale my ho budeme brát jako neoficiální Česko-slovenský Superpohár a přistoupíme k němu se vší vážností,« uvedl.

»Je skvělé, že nakonec vyhrál fotbal a díky přístupu obou klubů změříme síly s tradičním federálním rivalem. V Edenu se představíme po pětadvaceti letech, což bereme velmi prestižně,« dodal Kmotrík. »Jsem rád, že se podařila najít domluva na úrovni klubů. Jsme potěšeni, že Slovan Bratislava přijal pozvání k přípravě,« přidal předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.

Slovan tak příští pátek odehraje dva přípravné zápasy, protože už dříve si klub domluvil duel se Zenitem Petrohrad v Salcburku. První tým bratislavského celku se proto rozdělí na dvě poloviny. Podobně na tom bude i Slavia, která od 15.30 nastoupí ještě proti druholigové Viktorii Žižkov.

»Doufáme, že si fanoušci přijdou užít kvalitní zápas vítězů pohárů obou zemí. Druhá jedenáctka si zahraje od 15.30 utkání s Viktorií Žižkov a také zde bude vstup zdarma. Doufáme, že si den na Slavii všichni užijí. Chtěl bych poděkovat vedení obou klubů, že došlo k domluvě. Po zklamání, které zrušení Superpoháru vyvolalo, máme šanci vidět oba kluby v Edenu,« řeklTvrdík.

Slavia získala Rumuna Balutu a Zeleného z Jablonce

»Mám velkou radost, že oba dva jsou tady, a myslím, že budou velkými posilami. O Jardu jsme dlouho stáli, na druhou stranu o hráče jsme soutěžili s Plzní. Jsem hrozně rád, že si Jarda vybral Slavii. Včera se nám povedlo domluvit s panem předsedou Peltou (šéf Jablonce),« řekl předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík na tiskové konferenci.

Na twitteru poté dodal, že Baluta vyjde Slavii na 2,65 milionu eur (přes 68 milionů korun). Rekordmanem české ligy je další rumunský záložník Nicolae Stanciu, který v zimě přišel do konkurenční Sparty z Anderlechtu Brusel údajně za 117 milionů korun.

Příchod nových posil potěšil i slávistického trenéra Jindřicha Trpišovského. »Jsme rádi, že jsme rozšířili nebo doplnili kádr pro podzimní část, protože nás čeká velká porce utkání. Oba jsou to hráči, kteří od začátku figurovali v našich přestupových plánech. Máme velmi kvalitní hráče do defenzivy a ofenzivy,« řekl Trpišovský.

»Baluta byl od našich skautů první tip. Hodně jsme ho sledovali, i živě. Velice pracovitý hráč, fyzicky velmi dobře vybavený a v ofenzivě použitelný na všech postech. Zeleného jsem chtěl už do předchozího působiště, kde to nevyšlo. Znám ho velmi dobře a splňuje naše požadavky na krajní pozici,« dodal Trpišovský.

Pětadvacetiletý Zelený přišel do Jablonce v lednu 2017 z Karviné, kariéru odstartoval v Hradci Králové. Levý bek v nejvyšší soutěži dohromady absolvoval 105 zápasů, v nichž si připsal pět gólů a devět asistencí.

»Je to pro mě neskutečný krok dopředu. Už když jsem šel z Karviné do Jablonce, byl to krok dopředu. Teď to považuji za ještě daleko větší krok. Kéž by mi to šlo tak dobře jako v Jablonci nebo třeba ještě líp,« řekl Zelený.

O rok mladší Baluta v uplynulém ročníku zaznamenal ve 37 soutěžních utkáních 17 branek a šest asistencí. Craiovu vedl jako kapitán a v květnu týmu pomohl k triumfu v domácím poháru. Ofenzivní záložník má na kontě čtyři starty za rumunskou reprezentaci.

»Přál jsem si, abych mohl hrát v takto významném klubu. Přijel jsem, abychom vyhráli titul,» uvedl Baluta, který se radil i s třemi Rumuny působícími ve Spartě. »Jsme kamarádi, velmi dobře si rozumíme. Ale tady budeme velcí rivalové,« řekl s úsměvem.

Slavia plánuje ještě další posilu. »Máme jednoznačnou ambici pro příští rok - znovu získat titul. V této souvislosti sledujeme nejen jednoho, ale více hráčů na mistrovství světa. Troufnu si říct, že minimálně jeden ještě přijde,« dodal Tvrdík. Naproti tomu odchody už Slavia neplánuje.

(zr)