Tři nová jména. S rozpaky

Premiér Andrej Babiš v pátek zveřejnil jména tří nových ministrů za své hnutí ANO v případné menšinové vládě s ČSSD. Nekonzultoval je však předem se svými politickými partnery. V KSČM to budí rozpaky.

Babiš oznámil, že kromě pěti postů uvolněných pro sociální demokraty obmění další tři místa ve vládě. Ministrem obrany se stane dosavadní ministr vnitra Lubomír Metnar, který nahradí Karlu Šlechtovou. Poslankyně Taťána Malá vystřídá ve funkci ministra spravedlnosti Roberta Pelikána. Ministryní průmyslu bude podnikatelka a prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu Marta Nováková, ve funkci vystřídá Tomáše Hünera.

Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip se v pátek netajil tím, že jméno Malé na postu ministryně spravedlnosti ho dosti zaskočilo. Když Sněmovna vydávala Babiše k trestnímu stíhání kvůli kauze Čapí hnízdo, Malá navrhovala, aby soudy rozhodly až poté, co Babiš nebude ve vládě. Filipovi nevadí tolik tento názor jako neschopnost Andreje Babiše o podobných personálních otázkách diskutovat. »Během jednání jsem říkal, že ministerstvo spravedlnosti je resortem, kde by mohlo dojít ke konfliktu zájmu a zpochybňování nestrannosti kandidáta.

Navrhoval jsem, aby u resortů tohoto typu existovala na jméně ministra shoda všech tří stran, které o vládě vyjednávaly.

Nyní slyším jméno, které jsem z úst Andreje Babiše při vyjednávání nikdy neslyšel. Já nezpochybňuji právní erudici paní Malé, zpochybňuji však, že nedošlo v této otázce k žádným konzultacím.

To mi vadí a nebudu tento svůj názor tajit ani před ústředním výborem, který bude o tom, zda vládu budeme tolerovat, rozhodovat,« řekl Filip.

Podle Filipa jsou pro komunisty personální otázky důležité a není si jistý, zda to Andrej Babiš dostatečně chápe. »Důvěra v jednotlivé ministry je důležitá. Abychom tu odpovědnost vůbec mohli unést. Rozhodně nebudeme užitečnými idioty, s tím by měl každý počítat,« varoval Filip.

Při výběru ministrů vycházel Babiš podle svých slov z toho, jak intenzivně pracují, jaký mají tah na branku a jak jsou schopní spolupracovat v kolektivu. Ve svých funkcích vedle premiéra zůstane i šest dosavadních ministrů: ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO), ministryně financí Alena Schillerová, ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, ministr dopravy Dan Ťok (všichni za ANO) a ministr školství Robert Plaga (ANO).

Zeman neustoupil

Jasno ani po pátku není v otázce účasti Miroslava Pocheho ve vládě. Poche v odpoledních hodinách navštívil prezidenta Miloše Zemana na zámku v Lánech a sliboval si od toho, že Zemana o svém jmenování ministrem zahraničí přesvědčí. To se však nestalo. »Prezident republiky zastává názor, že členem protimigrační vlády nemůže být podporovatel migrace a že členem protikorupční vlády nemůže být ten, kdo je obviňován z korupce.

Z těchto a jiných důvodů prezident republiky doporučil Miroslavu Pochemu, aby neaspiroval na funkci ministra zahraničních věcí, a aby tak umožnil vznik stabilní vlády s důvěrou Poslanecké sněmovny,« uvedl po schůzce prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

Také pro Vojtěcha Filipa je Poche nedůvěryhodný. Kromě hlasování v Evropském parlamentu Filip upozornil na případ z roku 2010, kdy se Poche musel vzdát stranických funkcí kvůli skrytému financování ČSSD. Straně dal peníze přes několik členů, kteří několikasettisícový dar vykázali jako členské příspěvky. Svůj krok zdůvodňoval tím, že tak chtěl zajistit, aby strana nemusela platit z peněz daň.

Ihned po Pochem zamířil do Lán šéf ČSSD Jan Hamáček. Ten po schůzce přišel s poměrně nečekaným konsenzuálním vyjádřením. »Prezident mi sdělil, že trvají jeho výhrady ke jmenování pana Pocheho a že o tom bude informovat i pana premiéra. Diskutovali jsme dlouho o možných řešeních. A akceptovatelné pro mne je to, že by po nějakou dobu byl pověřen řízením resortu zahraničí předseda té koaliční strany, která má tento resort ve své gesci, v tomto případě tedy moje osoba,« uvedl Hamáček. Již v rozhovoru pro Mladou frontu Dnes o tomto řešení mluvil i sám Zeman. Hamáček by tak měl vést nějaký čas resorty vnitro i zahraničí. Vojtěchu Filipovi by toto řešení nevadilo. »Byla by to ústavně korektní varianta,« řekl Filip. Hamáček k tomu dodal, že »to není řešení na tři a půl roku«, nicméně je to krok, který může odblokovat situaci a dát zemi konečně stabilní vládu. V minulosti podle něj k podobnému řešení již bylo několikrát sáhnuto. Také Poche dal najevo, že je s tímto řešením srozuměn. Jeho vyjádření po schůzce se Zemanem bylo překvapivě mírné. »Jednání s prezidentem bylo otevřené a sympatické. Přesto jsme nenašli shodu v oblasti migrační politiky,« uvedl pouze Poche.

(ste)