Nejen Piráti řeší otázku svobody internetu

Česká pirátská strana se dnes vehementně vyjadřuje proti reformě autorského práv tzv. copyright, která je v současné době projednávána na půdě Evropského parlamentu. Hojně také citují německou poslankyni za Piráty Julii Redu, která se pro mnohé stala mluvčí opozice proti cenzuře internetu.

My jako europoslanci chceme říci, že tuto problematiku řeší nejen Piráti. KSČM má na rozdíl od nich na programu mnohem více podstatných věcí, nicméně samozřejmě i otázka svobody šíření informací a bezpečný internet je pro nás zásadní. Právě jen díky KSČM mohla Julia Reda podat alternativní pozměňovací návrhy k čl. 11 a 13. Postupujeme v úzké koalici se všemi, kterým není lhostejno, zda si budeme moci i v budoucnu porovnávat zprávy na internetu z více zdrojů, což je podle KSČM jedinou reálnou možností, jak skutečně bojovat proti šíření falešných zpráv nebo vysloveným dezinformacím! Rovněž nám není lhostejné, zda budou moci naši občané i nadále sdílet parodie nebo kreslené vtipy na sítích.

Když už nám nepomohli zástupci ČR v Radě (nehlasovali proti návrhu), uděláme my v Evropském parlamentu vše pro to, abychom tyto nepřijatelné články z návrhu odstranili. Pevně doufáme, že se nám podaří to, co u směrnice o střelných zbraních, tedy odstranit alespoň ty největší nesmysly!



Jiří MAŠTÁLKA a Kateřina KONEČNÁ, poslanci Evropského parlamentu za KSČM