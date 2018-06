REDAKČNÍ SLOUPEK

Díky vám, milí lidé

Naštěstí tu máme lidovou diplomacii, tedy vztahy mezi lidmi napřímo, ať si vrcholní politici vedou někdy svou prapodivnou a protilidovou politiku. Takovým příkladem je hezký čin britských fotbalových fanoušků. Ti v doprovodu diplomatů britské ambasády během právě probíhajícího mistrovství světa v Rusku navštívili ve Volgogradu pietní území na Mamajově mohyle u sochy Matka Vlast volá a uctili v Síni vojenské slávy padlé sovětské vojáky, jejichž jména jsou vepsána zlatistou mozaikou do stěn památníku. Uvedl to The Daily Mail a cituje server První zprávy.

V britské skupině byl předseda fotbalové asociace Anglie Greg Clark a zástupkyně velvyslance Lindsay Skollová. Jak připomněl The Daily Mail, právě ve Stalingradu se konal jeden z nejkrvavějších bojů ve světové historii a skutečnost, že Rudá armáda město obhájila, byl zlomem ve vývoji války. Během této návštěvy padala i další upřímná slova. Volgograd má v Británii dvojče – Coventry. Během války poslaly ženy z Coventry, jež bylo také silně postiženo bombardováním luftwaffe, podporu »svým sestrám ve Stalingradu«. Diplomatka Skollová měla v pamětní síni zdůraznit, že vzhledem k obrovskému utrpení, jímž prošel Stalingrad a jeho lidé, a klíčové roli, již město sehrálo ve vítězství nad fašismem a nacismem, je zařazení jednoho z hostitelských měst, Volgogradu, do fotbalového mistrovství správné. Dnes Volgograd přijímá lidi z celého světa, včetně Velké Británie, lidi, kteří sem přišli v míru a se společným cílem, řekla Skollová, která pak napsala do pamětní knihy »Nechť naše vazby mezi lidmi Spojeného království a Ruska zůstávají navždy silné a trvalé«.

Tak vidíte, navzdory rusofobii premiérky Mayové, která rozpoutala proti Rusku zpravodajskou hru a dštila směrem k ruskému prezidentovi, a snad i celému Rusku, síru, se dějí divy!

Dalším příkladem je rozpor mezi smýšlením mnohých německých občanů a německé kancléřky Merkelové. Její naprosto zbytečné, nepotřebné, ahistorické a hloupé řeči o údajné morální a politické neospravedlnitelnosti »vyhnání Němců« (čti historicky správně vysídlení) jí měli omlátit o hlavu někdejší Spojenci v protifašistické koalici. Ti se spíše věnují současnosti a hlavně budoucnosti. To Merkelové doporučuji také.

A opět pracuje lidová diplomacie. Masy německých antifašistů historii rozumějí a konají pro dobro současných generací. A pro budoucnost. Například když delegace Die Linke z německého Chemnitzu jezdí pravidelně v červnu na lidický pietní akt.

Takovíto lidé, jako britští fanoušci fotbalu nebo němečtí antifašisté, ale i hybatelé četných kontaktů kulturních, sportovních, školních výměn, cestovatelských výprav…, jsou v současné rozjitřené době mimořádně cenní. Přispívají k udržování přijatelné atmosféry ve světě, když někteří politici blbnou na kvadrát. Zkrátka, musíme na Zemi žít vedle sebe v míru, a všichni. Jinou alternativu neznám.

Monika HOŘENÍ