Poche zůstává pro KSČM problémem

V nedělní Partii televize Prima se utkali předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik a bývalý lidovecký ministr zemědělství Marian Jurečka. Mimo jiné probírali kandidáty do nové Babišovy vlády a nepohodli se kvůli církevním restitucím. Kováčik upozornil na zajímavý názorový obrat kancléřky Angely Merkelové. Řeč se točila i ohledně zemědělské chemie a jejích nebezpečných vlivů na člověka.

Pojďme s kartami ven

»Dáváme všanc hodně a vybíráme si mezi špatným a ještě horším řešením. Posuzujeme ty osobnosti, které jsou nominovány do těch postů také proto, protože máme-li tu sestavu tolerovat a umožnit její existenci, tak bychom měli tu vládní sestavu alespoň trochu kontrolovat,« uvedl Kováčik na začátku pořadu, a to v souvislosti s tím, že premiér Andrej Babiš v pátek představil složení vlády. Dodal, že komunisté z této sestavy nejsou nijak nadšení.

Poté zdůraznil, že pro KSČM představuje obrovský problém osoba Miroslava Pocheho (ČSSD).

»My trváme na tom, že pan Poche je neprůchozí i proto, že pan prezident má s ním obrovský problém a pan premiér má s ním obrovský problém,« uvedl Kováčik. Poche podle jeho slov na něj dělá dojem, že staví své osobní ambice nad zájmy země.

»Je třeba, aby se šlo s kartami ven, aby se 11. července již hlasovalo o důvěře vládě. Ale jak to dopadne, to uvidíme,« vysvětlil Kováčik.

Zeman není panák

»Mně to přijde jako neuvěřitelná neschopnost při sestavování vlády jak od pana premiéra, tak od pana prezidenta,« vyjádřil se Jurečka. Dodal, že Zeman ještě jako premiér kritizoval tehdejšího prezidenta Havla, že mu hlava státu nemá co mluvit do složení vlády. Ale dnes se podle toho tak nechová.

Kováčik se naopak prezidenta Zemana zastal. »Alespoň pan prezident Zeman není pouhý panák, který pouze podepisuje návrhy. On prostě může říkat své názory,« zdůraznil Kováčik.

Revize církevních restitucí?

Poté došlo na církevní restituce. Komunisté trvají na tom, že finanční část vyrovnání státu a církví má být zdaněna.

»My reprezentujeme docela velkou část společnosti, která si myslí, že to není uzavřená věc,« vyjádřil postoj KSČM Kováčik s tím, že běží řada soudních sporů, které stát někdy vyhrává a někdy i prohrává.

»Názor výrazné části společnosti je ten, že církevní restituce nebyly v pořádku. Nechť to rozhodne hlasování Parlamentu, nebo případně podání k Ústavnímu soudu, nebo k Evropskému soudu,« zdůraznil Kováčik. Dodal, že KSČM reprezentuje tu část společnosti, která si myslí, že církevní restituce nejsou uzavřenou věcí, že je třeba udělat určitou revizi.

Veletoč Merkelové

Ve druhé polovině pořadu politici přešli na téma Evropské unie a migrační krize. Kováčik poukázal mimo jiné na to, že německá kancléřka Angela Merkelová prošla velkým názorovým obratem.

»Paní Merkelová, která byla stoprocentním vítačem, přešla k naprosto opačnému postoji. My to říkáme od začátku - naše země, naše pravidla,« zdůraznil Kováčik s tím, že evropští pohraničníci musí svou roli plnit na hranicích, na vstupu do Evropské unie.

Braňme české zemědělce

Debatovalo se i nad tématem evropských dotací, především dotací pro zemědělce. Kováčik zdůraznil, že by vláda měla důrazně hájit zájmy českých zemědělců a nedopustit, aby v příštím rozpočtovém období přišli o miliardy korun.

»Jsme země, která má převážnou výrobu z větších farem, ale zdaleka to nejsou bývalá JZD, ale převážně jsou to soukromé podniky. Je třeba intenzivně vyjednávat, aby nepřišli o peníze, a když by se mělo financování přeskupit, tak směrem k zadržování vody v krajině, směrem k ekologickým opatřením a podobně,« zdůraznil Kováčik.

Jurečka poté apeloval na spotřebitele, aby si vybírali zemědělské výrobky spíše podle kvality a ne podle ceny.

(rad)