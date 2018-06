Na Ležáky nesmíme nikdy zapomenout

Stovky lidí se v neděli zúčastnily pietního aktu, který připomněl 76. výročí vyhlazení osady Ležáky nacisty, a uctily památku 52 vyvražděných obyvatel obce. Ležáky nacisté vypálili dva týdny po vyhlazení Lidic.

Pietního aktu se zúčastnili i místopředsedové KSČM Petr Šimůnek a Stanislav Grospič, poslankyně KSČM Květa Matušovská, předseda KV KSČM Pardubického kraje Jan Foldyna i všichni předsedové pardubických okresních výborů strany. »Musíme si podobné události připomínat a musíme je připomínat především mladé generaci. Moc bych si přál, aby se naše děti o těchto věcech učily ve škole, a to pravdivě. Ne vždy se tak bohužel děje,« řekl Haló novinám po pietním aktu Šimůnek.

Šimůnek svůj dojem z letošního setkání v Ležákách popsal jako »hořkosladký«. »Na jednu stranu jsem měl obrovskou radost z vysoké účasti a zájmu lidí, na druhou stranu jsem nepochopil účast bývalého ministra kultury Daniela Hermana, který je znám svými vazbami na sudetské Němce. Shodou okolností mi jeden z lidických pamětníků během setkání v Ležákách vyprávěl, že to byli právě sudetští Němci, kteří se nadšeně hlásili na popravy v Lidicích,« řekl našemu listu Šimůnek.

Na akci promluvil i premiér Andrej Babiš (ANO). »Atmosféra tohoto místa je velmi působivá. Přesto zde dosud leží tíha smutku tragédie, která se tu v červnu roku 1942 odehrála. Byla to zrůdnost, která nesmí být nikdy zapomenuta,« řekl Babiš. Projev přednesl i předseda Svazu bojovníků za svobodu Jaroslav Vodička.

Do Ležáků letos dorazila i Jarmila Doležalová, rozená Šťulíková, jedna ze dvou sester, které jako jediné vyvraždění vesnice přežily. Její sestra Marie letos v únoru zemřela ve věku 76 let. Sestrám bylo v době, kdy byly poslány do Německa k »poněmčení«, jeden a dva a půl roku. Po válce se vrátily do Československa a uchovaly si českou identitu.

Tradiční součástí pietního aktu v údolí, kde se osada nacházela, bylo kladení desítek věnců u pomníku nazvaného Kniha obětí. Následovalo čtení jmen zavražděných obyvatel osady. Po proslovech a zapálení ohně do prostoru seskočili výsadkáři. Pietního aktu se zúčastnili kromě lidí z okolních obcí také hosté ze zahraničí.

Ležáky byla malá osada kameníků. První písemná zmínka se váže k roku 1698. Do 24. června 1942 tu žilo v devíti staveních 54 obyvatel. V roce 1939 vznikla na Ležákách osmičlenná odbojová organizace zvaná Čenda, která se později rozrostla, díky některým lidem z okolí, na zhruba 25 členů. Z 28. na 29. prosince 1941 byl nad protektorát Čechy a Morava vyslán kanadský letoun Halifax se třemi paravýsadky – Silver A, Anthropoid a Silver B. Výsadku Silver B se akce nepovedla. Skupina Antrhropoid měla za úkol provést atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, Silver A měl za úkol dopravit vysílací stanici s kódovým označením Libuše, navázat ztracené spojení s exilovou vládou v Londýně a spolupracovat s místní a pardubickou odbojovou organizací. Vysílačka Libuše, kterou obsluhoval Jiří Potůček, vysílala ze strojovny lomu Hluboká u Dachova, v těsném sousedství Ležáků. Na konci května 1942 byla vysílačka přemístěna do ležáckého mlýna Jindřicha Švandy. První zprávy o odbojové síti na Pardubicku dostali nacisté od zrádce Karla Čurdy. Ve středu 24. června 1942 ráno vyjela od pardubické služebny gestapa ozbrojená kolona aut, poté v osadě rabovali a začali stavení zapalovat. Ještě téhož večera nacisté zavraždili nedaleko pardubického Zámečku 33 obyvatel Ležáků, 18 žen a 15 mužů. Dalších 7 osob z Ležáků a více než čtyřicet spolupracovníků parašutistů zastřelili nacisté 25. června a 2. července 1942. Jedenáct ležáckých dětí našlo smrt 25. července v plynovém voze v polském Chelmnu.

Od roku 1978 je místo bývalé kamenické osady národní kulturní památkou, osadu připomínají žulové pomníky s vytesaným křížem na půdorysech devíti domů.

(ste)