Žádná změna. Erdogan vyhrál již v 1. kole

Nedělní volby hlavy státu v Turecku vyhrál již v 1. kole současný autoritářský prezident Recep Tayyip Erdogan, jehož podle výsledků po sečtení více než 99 % hlasů volilo 52,6 % zúčastněných voličů. Volební účast činila 86 %.

Hlavní opoziční kandidát Muharrem Ince, který dostal 30,6 % hlasů, porážku uznal a dosavadního prezidenta-diktátora vyzval, aby přestal národ rozdělovat a byl konečně prezidentem všech. Ince je kritikem nového politického systému, který posiluje prezidentské pravomoci.»Turecko přerušilo své spojení s demokracií a s parlamentním systémem. Přechází v sytém jednoho muže,« uvedl Ince. Sdělil také, že ho volilo 15 milionů lidí a že hodlá svou voličskou základnu rozšířit na 30 milionů příznivců.

Erdoganovi gratulovala řada politiků, OBSE ale naopak zdůraznila, že rovné podmínky před volbami v zemi rozhodně nepanovaly.

Samozvanému sultánovi poblahopřál například generální tajemník NATO Jens Stoltenberg, který v Lucembursku před jednáním s ministry obrany a zahraničí EU mj. připomněl strategickou polohu Turecka. Evropská komise pak alibisticky doufá, že Turecko zůstane přesvědčeným partnerem EU v klíčových otázkách společného zájmu, jako je bezpečnost, migrace, stabilita regionu a boj proti terorismu, řekl mluvčí komise Margaritis Schinas.

Podle ruského prezidenta Vladimira Putina volební výsledek potvrzuje velkou Erdoganovu politickou autoritu a všeobecnou podporu způsobu, jakým řeší sociální a ekonomické problémy. Putin podle Kremlu též sdělil, že je připraven pokračovat v dialogu a spolupráci s Tureckem... Také íránský prezident Hasan Rúhání Erdoganovi gratuloval a vyjádřil naději, že se vztahy mezi Íránem a Tureckem dále posílí.

Jen švédská ministryně zahraničí Margot Wallströmová opatrně řekla, že turecká demokracie by měla napravit své nedostatky a že Erdogan by měl dostat šanci to učinit. Turecko »by nikomu nemělo dávat lekce v demokracii... jestliže jsou tamní opoziční politici ve vězení«, prohlásila. Erdogan v noci zcela absurdně prohlásil, že vítězem voleb je demokracie.

Faktem je, že i jeho Strana spravedlnosti a rozvoje (AKP) dostala v nedělních parlamentních volbách 42,5 % hlasů. Její spojenec, nacionalistická Strana národní akce (MHP), získal asi 11 % hlasů. Dohromady budou mít v 600místném parlamentu přes 53 % křesel. Jediným pozitivem voleb je, že absurdně vysoké desetiprocentní kvórum nutné ke vstupu do parlamentu překonala znovu těsně i opoziční HDP, která mj. bojuje za práva Kurdů, a kterou se opakovaně z parlamentních lavic Erdogan snažil vystrnadit... Volební komise také oznámila, že posoudí podané stížnosti a konečný výsledek potvrdí 29. června. Mezi 600 poslanci má zasednout 78 žen.

V Německu v neděli hlasovaly pro Erdogana téměř dvě třetiny tamních Turků, kteří už v noci slavili v ulicích německých měst. Bývalý šéf německých Zelených Cem Özdemir na adresu oslavujících Erdoganových stoupenců řekl, že dávají najevo odmítání liberální demokracie. Ještě lépe dopadl Erdogan v Rakousku, kde pro něj hlasovalo na 72 % voličů.

V Turecku bylo přitom při nedělních volbách zadrženo deset cizinců, mezi nimiž jsou tři Němci, tři Francouzi a čtyři Italové. Turecké úřady proti nim zahájily řízení. Podle turecké agentury Anadolu nikdo ze zadržených nebyl akreditován jako pozorovatel u OBSE, přesto se ale tito lidé vydávali za pozorovatele a pokusili se zasáhnout do voleb ve čtyřech provinciích.

Nerovné podmínky

V kampani před volbami v Turecku neměly každopádně opoziční strany stejné podmínky jako vládní strana. Oznámila to Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, která zajistila pozorovatelskou misi (i do jejího složení se protiprávně Ankara před volbami snažila mluvit). Turecko přitom po volbách oficiálně přechází na prezidentský systém s posílenými pravomocemi hlavy státu. »Byli jsme svědky omezení základních svobod, což tyto volby ovlivnilo. Doufáme, že Turecko tato omezení zruší co nejdříve,« řekl José Ignacio Sánchez Amor z OBSE.

»I když příležitosti nebyly rovnocenné, většina kandidátů mohla veřejnosti tlumočit svůj program,« uvedla nicméně alibisticky i OBSE na tiskové konferenci v Ankaře. U termínu většina se nikdo bohužel nezastavil...

Určitá pochybení OBSE zaznamenala i při sčítání hlasů, některé lístky nebyly orazítkovány komisemi, pod něž spadaly určité volební místnosti, a hlasovací lístky nebyly v místnostech systematicky zaregistrovány. Výtky se také týkaly přítomnosti nepovolaných osob - často policistů - a jejich zasahování do volebního procesu...

67:7

Samotná turecká opozice obvinila státní televizi TRT, že v kampani před nedělními volbami nadržovala Erdoganovi a jeho vládní straně. Dva opoziční členové místní rady proti televiznímu vysílání poukázali na to, že Erdoganovi a AKP vyčlenila televize celkem 67 hodin na vlastní propagaci, zatímco hlavnímu Erdoganovu soupeři v prezidentských volbách méně než sedm hodin. Upozornila na to agentura Reuters.»Vysílají ve prospěch vlády z daní, které platíme (všichni),« postěžoval si Ümit Özdag, místopředseda opoziční Strany dobra (Iyi Parti), která získala pouhých 12 minut vysílacího času...

Podle kritiků byl Erdoganův praktický monopol v médiích největší překážkou pro volný a spravedlivý průběh voleb.

Nevládní organizace Reportéři bez hranic v dubnu umístila ve své výroční zprávě o svobodě tisku Turecko na 157. místo mezi 180 sledovanými zeměmi. Podle jejích odhadů asi 90 % tureckého zpravodajství vyznívá jednoznačně ve prospěch Erdoganovy vlády.

Kritizována není jen státní televize - i soukromá média poskytují Erdoganovi mnohem větší časový prostor než jeho oponentům, uvedl další opoziční člen televizní rady Ismet Özdal Demirdögen. »Voliči mají velmi omezený přístup k informacím, nezávislým zprávám a nevládním kontrolám o všech kandidátech a stranách, kteří se účastní voleb,« uvedla zase počátkem června nevládní organizace bojující za dodržování lidských práv Human Rights Watch (HRW).

Turecká vláda sice popírá, že by zasahovala do mediální sféry. Novináři, kteří jsou k Erdoganovi kritičtí, nicméně až příliš často čelí obvinění z podpory terorismu. Naposledy v dubnu turecký soud navzdory mezinárodní kritice poslal do vězení na 2,5 až osm let 15 zaměstnanců opozičního deníku Cumhuriyet, které shledal vinnými z napomáhání tzv. teroristickým organizacím. Zaměstnanci deníku byli odsouzeni za spolupráci se separatistickou Stranou kurdských pracujících (PKK) a hnutím duchovního Fethullaha Gülena.

Erdoganův režim nicméně čistky uplatňuje napříč celou společností. Propuštěno ze zaměstnání či suspendováno bylo na 160 000 lidí, včetně soudců, policistů nebo učitelů, z toho přes 50 000 lidí skončilo za mřížemi.

Záchrana v SRN?

Od údajného zmařeného pokusu o převrat v Turecku v roce 2016 požádalo v Německu o azyl téměř 1200 tureckých diplomatů, vyšších státních úředníků a jejich rodinných příslušníků. S odvoláním na údaje německého ministerstva vnitra o tom informoval v den tureckých voleb německý list Welt am Sonntag.

(rj)