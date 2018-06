Babiš navrhne i Pocheho

Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes navrhne prezidentovi Miloši Zemanovi kandidáty na jmenování do nové menšinové vlády hnutí ANO a ČSSD. Bude mezi nimi i nominant sociální demokracie do funkce ministra zahraničí Miroslav Poche, kterého Zeman odmítá.

Předseda ČSSD Jan Hamáček v Otázkách Václava Moravce České televize zdůraznil, že pokud by Babiš Pocheho na ministra nenavrhl, šlo by o porušení koaliční smlouvy a o vládní spolupráci s ANO by nemělo smysl dál jednat.

»V nominaci bude pan Poche, tak jsem byl informován,« potvrdil Babiš. Zeman v rozhovoru pro Blesk.cz řekl, že Babiš Pocheho nenavrhl, kolonka v seznamu vládních adeptů byla podle prezidenta u ministerstva zahraničí prázdná. Babiš ale vzápětí upřesnil, že se jednalo o neformální informace o nominacích.

Hamáček v televizi opět nevyloučil, že pokud Zeman Pocheho nejmenuje, mohl by diplomacii dočasně řídit sám, jak naznačil již po páteční schůzce s prezidentem v Lánech. Kandidáta na ministra ovšem změnit nehodlá. Zeman řekl, že by neměl nic proti Pochemu v pozici náměstka ministra zahraničí. Jiné výhrady ke složení vlády prý Zeman nemá. »S výjimkou pana Pocheho nechci premiérovi

do jeho sestavy mluvit, on za ni bude odpovídat, nikoli prezident republiky,« řekl Zeman.

Prezident Miloš Zeman by mohl jmenovat novou vládu velmi pravděpodobně příští týden v úterý nebo ve středu, termín se prý ještě dolaďuje, řekl Zeman v rozhovoru pro Blesk.cz. Premiér Andrej Babiš (ANO) řekl, že pro něj jde o novou informaci. »Nevím, kdy dojde ke jmenování vlády. Žádal jsem pana prezidenta, respektive jeho okolí, zdali to bude možné ještě v červnu. Bylo mi řečeno, že až v červenci,« uvedl Babiš. »Nevidím důvod, proč to odkládat,« uvedl Zeman k termínu jmenování nové vlády. S žádostí o důvěru by pak kabinet mohl předstoupit před Sněmovnu ve středu 11. července.

(ste)