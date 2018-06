Po druhém kole skupin MS mají jistý postup také Anglie s Belgií

Před závěrečným kolem základních skupin fotbalového mistrovství světa v Rusku je rozhodnuto o šesti postupujících do osmifinále. K domácí reprezentaci, Uruguayi, Francii a Chorvatsku se dnes připojila Anglie po jasné výhře 6:1 nad nováčkem šampionátu Panamou. Zároveň dopomohla k jistotě postupu ze skupiny G též Belgii, s níž se ve čtvrtek v posledním duelu utká o první místo.

Ve skupině H nemá účast ve vyřazovacích bojích jistou žádný tým, ze hry je však Polsko kvůli prohře 0:3 s Kolumbií. Se čtyřmi body jsou zatím po remíze 2:2 na postupových pozicích Japonsko a Senegal.

Angličané zaznamenali svou nejvyšší výhru na MS, na které se hattrickem podílel kanonýr Tottenhamu Harry Kane. V Rusku dal z pěti střel na branku pět branek a posunul se do čela tabulky střelců před autory čtyř gólů Cristiana Ronalda z Portugalska a Romelua Lukakua z Belgie.

Dvě branky Anglie přidal stoper John Stones, který přitom v předchozích 27 startech za národní tým ani jednou neskóroval. Krásnou střelou se prosadil rovněž Jesse Lingard. Čestný úspěch a historicky první zásah Panamy na MS si v závěru připsal sedmatřicetiletý kapitán Felipe Baloy, který oznámil, že po turnaji v reprezentaci skončí a na 90 procent i s fotbalem.

Senegalští fotbalisté proti Japonsku dvakrát neudrželi vedení. Skóre otevřel v 11. minutě Sadio Mané poté, co se od něj do branky míč odrazil po nepřesvědčivém zákroku brankáře Kawašimy. Ještě do přestávky ale vyrovnal Takaši Inui, který po změně stran ještě nastřelil brankovou konstrukci.

Dvacet minut před koncem africký tým znovu vedl, když si premiérový gól v reprezentaci připsal tvrdou ranou pod břevno Moussa Wagué a v 19 letech a osmi měsících se stal nejmladším africkým střelcem na MS. Zaváhání se však nevyvaroval ani senegalský brankář Ndiaye, v 78. minutě podběhl centr a po Inuiho pasu do vápna zakončil střídající Keisuke Honda.

Nerozhodný výsledek znamenal, že poražený z večerního duelu Polsko - Kolumbie ztratí šanci na postup do osmifinále. Stalo se jím evropské mužstvo, jehož brankáře Szczesného postupně překonali Yerry Mina, Radamel Falcao a Juan Cuadrado. Dvě asistence si připsal uzdravený James Rodríguez, který byl zvolen hráčem zápasu a v sedmi utkáních na posledních dvou MS se přímo podílel na deseti gólech: šest vstřelil a na čtyři přihrál.

Dvě největší šance Poláků měl kanonýr Bayernu Mnichov Robert Lewandowski, gólmana Davida Ospinu však nepřekonal. Polsko tak už nemůže zabojovat o první účast v osmifinále od roku 1986.

Statistika nedělních zápasů fotbalového MS:

--------

Skupina G:

Anglie - Panama 6:1 (5:0)

Branky: 22. z pen., 45. z pen. a 62. Kane, 8. a 40. Stones, 36. Lingard - 78. Baloy. Rozhodčí: Griša (Eg.) - Achík (Mar.), Ahmed (Súdán) - Makkelie (video, Niz.). ŽK: Loftus-Cheek - Cooper, Escobar, Murillo. Diváci: 43.319.

Anglie: Pickford - Walker, Stones, Maguire - Trippier (70. Rose), Loftus-Cheek, Henderson, Lingard (63. Delph), Young - Kane (63. Vardy), Sterling. Trenér: Southgate.

Panama: Penedo - Murillo, R. Torres, Escobar, Davis - G. Gómez (69. Baloy) - Bárcenas (69. Arroyo), Cooper, Godoy (62. Avila), J. Rodríguez - Pérez. Trenér: H. Gómez.

Tabulka:

1. Anglie 2 2 0 0 8:2 6 Belgie 2 2 0 0 8:2 6 3. Tunisko 2 0 0 2 3:7 0 4. Panama 2 0 0 2 1:9 0

Skupina H:

Japonsko - Senegal 2:2 (1:1)

Branky: 34. Inui, 78. Honda - 11. Mané, 71. Wagué. Rozhodčí: Rocchi - Di Liberatore, Tonolini - Irrati (video, všichni It.). ŽK: Inui, Hasebe - Niang, Sabaly, Ndoye. Diváci: 32.572.

Japonsko: Kawašima - Sakai, Jošida, Šodži, Nagatomo - Hasebe, Šibasaki - Haraguči (75. Okazaki), Kagawa (72. Honda), Inui (87. Usami) - Osako. Trenér: Nišino.

Senegal: K. Ndiaye - Sabaly, Koulibaly, Sané, Wagué - B. Ndiaye (81. Ndoye), A. Ndiaye (65. Kouyaté), Gueye - Sarr, Niang (86. Diouf), Mané. Trenér: Cissé.

Polsko - Kolumbie 0:3 (0:1)

Branky: 40. Mina, 70. Falcao, 75. Cuadrado. Rozhodčí: Ramos - Torrentera, Hernández (všichni Mex.) - Vigliano (video, Arg.). ŽK: Bednarek, Góralski (oba Pol.). Diváci: 42.873.

Polsko: Szczesny - Piszczek, Bednarek, Pazdan (80. Glik) - Bereszyňski (72. Teodorczyk), Krychowiak, Góralski, Rybus - Zieliňski, Lewandowski, Kownacki (57. Grosicki). Trenér: Nawalka.

Kolumbie: Ospina - Arias, D. Sánchez, Mina, Mojica - Aguilar (32. Uribe), Barrios - Cuadrado, Quintero (73. Lerma), Rodríguez - Falcao (78. Bacca). Trenér: Pekerman.

Tabulka:

1. Japonsko 2 1 1 0 4:3 4 Senegal 2 1 1 0 4:3 4 3. Kolumbie 2 1 0 1 4:2 3 4. Polsko 2 0 0 2 1:5 0

(čtk)