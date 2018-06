Nepolitická politika

Před vchodem do stanice metra Dejvická stál mladý muž a stejně jako mě zastavil i jiné s tím, že zastupuje společenství Praha sobě, které je apolitické a jako takové jde do voleb. Politika pryč, my jsme Pražáci a kdo je víc! Sice jsem četl již řadu jiných letáků, které volaly po hlasech Pražáků (používám názvu ze zmíněných letáků, ač mám raději slovo Pražané), ale žádný nám obyvatelům Prahy se nenabízel vizí »nepolitické politiky«, tedy nabídkou strany nebo jakési společnosti »bez politiky«. Chápu, že jde o nesmysl, protože všechno dění, usilování o něco, je politika. Stačí si nahlédnout do moderních slovníků a nalézt pod písmenem »P« toto slovo. Píše se v nich ve zkratce, že jde »o mnohoznačný pojem obvykle určující proces a metodu rozhodování určité skupiny lidí«. A dále: »Prostředkem politiky je politická moc, kterou lze získat buď demokratickými prostředky, anebo násilím«.

Takže, jak to je s oněmi představiteli »Praha sobě«, které na fotografiích zastupuje Jan Čižinský, starosta z Prahy 7, Hana Třeštíková, producentka a radní na sedmičce, a Petr Zeman, vedoucí jakési správy? A co nám nabízejí? Všechno možné, navýšení městských bytů s dostupným nájemným, důstojné finanční zabezpečení učitelů, profesionálně spravované městské finance, pohodlnější MHD, vybudování Palachova a Toufarova pomníku, setrvání univerzit ve středu města, změnu špatného stavu Nemocnice Na Bulovce, WC v metru zadarmo…

Málo konkrétnosti, mnoho vzletných námětů – tak lze charakterizovat jejich program. Kromě pomníku pro dvě ikony současnosti (chybí mi mezi nimi jen Václav Havel a pak by šlo o »tři krále současnosti«), WC zadarmo a zlepšení stavu jedné nemocnice nic, co by mohlo být kontrolováno. Ani ty byty pro chudší nenesou punc konkrétnosti. Ale tak to v programech podobných subjektů chlubících se něčím, co vlastně není, před volbami bývá. Je totiž třeba je naplnit a pak, pokud je kandidát zvolen, nesplnit. Lidé totiž mají krátkou paměť.

Ale co s tou »nepolitikou«? Je možná ještě jeden výklad. Všechno, co nám stoupenci »Prahy sobě« nabídli, se může sice napsat na papír, což je sice politika, ale neudělat pro to nic, tak to by mohla být ta »nepolitika«. Jenže už i to prý je »politika«, a tak nevím…

Jaroslav KOJZAR