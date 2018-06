Ilustrační FOTO - Pixabay

C-roads učí vozidla komunikovat s okolím

Česká republika jako první a jediná v Evropě testuje možnosti komunikace nejen mezi auty, ale i mezi vlaky na železničních přejezdech a tramvajemi v městské hromadné dopravě. O výsledky testů dopředu projevily zájem například Francie nebo Německo. Zároveň je ČR průkopníkem hybridní komunikace, při které se kombinuje komunikace vozidel s využitím technologií Wi-Fi a vysokorychlostních internetových sítí mobilních operátorů.

Vyplývá to z informací účastníků konference C-roads, která se věnovala budoucnosti automobilové dopravy.

Cílem projektu C-roads je naučit komunikovat vozidla s okolím. Vozidla si budou vyměňovat informace například o tom, jak je vlak daleko od závor, nebo že tramvaj vyjíždí ze stanice. Vozidla nebudou komunikovat jen s ostatními vozidly mezi sebou, ale také se silniční infrastrukturou. »V praxi jde o semafory na křižovatkách, informace o dopravních zácpách ale i o provoz na železničních přejezdech. Výsledným cílem je významně zvýšit bezpečnost dopravy a vozidel,« uvedl Jiří Vítek z O2.

Komunikace vozidel s okolím je základem pro nástup autonomního řízení. To má podle mezinárodní stupnice celkem pět úrovní. Nultou úroveň představují auta, která nedisponují například ani tempomatem či jinými jízdními asistenty. Současná nejmodernější auta, která dokážou například sama brzdit v kolonách a vysílat informace o svém stavu do okolí, jsou řazena v úrovni dvě. Stupeň tři přijde podle Martina Pichla z ministerstva dopravy do běžného užívání kolem roku 2020.

»Automobilky předpokládají, že do roku 2020 dojde v EU k potřebné úpravě legislativy, která umožní provoz vozidel úrovně tři na běžných pozemních komunikacích,« dodal Pichl. Plné autonomní řízení, které nebude vyžadovat žádný zásah řidiče, přijde podle něj do reálného provozu nejdříve po roce 2030. Pátá etapa bude v praxi znamenat, že například při průjezdu sanitky budou vozidla sama uhýbat na krajnici pár desítek metrů před tím, než sanitka reálně projede.

»Stojíme na prahu další digitální revoluce. Samořiditelná auta zvýší bezpečnost na silnicích a sníží zácpy ve městech. Budoucnost českého autoprůmyslu tak z velké míry závisí na budování kvalitní telekomunikační infrastruktury páté generace (5G), která zjistí komunikaci mezi vozidly a řídícími centry silničních sítí. S trochou nadsázky se dá říci, že budoucnost české ekonomiky má nyní v rukách Český telekomunikační úřad, který aktuálně připravuje aukci pásma 700 MHz, které je pro rozvoj 5G sítí klíčové,« uvedl mluvčí Asociace provozovatelů mobilních sítí Jiří Grund.

C-Roads je celoevropský pilotní projekt, který má za úkol nasadit kooperativní inteligentní dopravní systémy do běžného provozu na vymezených úsecích silniční sítě ČR. Jde o výzkumný projekt financovaný Evropskou unií. Na národní úrovni jej zastřešuje ministerstvo dopravy.

(ici)