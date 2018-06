Světový šampionát a spekulace o Ruskách

Moskevská odbočka amerického fastfoodu Burger King vyvolala v Rusku poprask reklamou, v níž slíbila lákavou odměnu Ruskám, které otěhotní se zahraničním fotbalistou. Oznámila to ruská média. Po protestech se společnost omluvila a kampaň stáhla. Nicméně není to první aféra na toto téma.

Rusko v těchto týdnech hostí výkvět světového fotbalu na mistrovství světa, které pořádá jedenáct evropských ruských měst.

»Ženy, které získají ty nejlepší fotbalové geny, je budou moci předat příštím generacím ruského fotbalu,« stálo v reklamě. Odměnou těhotným měly být tři miliony rublů (milion korun) a doživotní bezplatný přísun (nezdravé) fastfoodové produkce.

Kampaň vyvolala protesty ruských feministek a značné části veřejnosti. Kritici si stěžují, že v zahraničí jsou Rusky vydávány za dravé lovkyně nadbíhající svým zahraničním obětem.

Některé články ruských médií ale takovou pověst utvrzují. Podle listu Moskovskij komsomolec se mnoho ruských žen snaží využít fotbalového šampionátu ke chvilkové známosti s cizincem, případně i k vyhledání životního partnera. »Lsti lásky: ruské krasavice loví zahraniční fanoušky« nadepsal list svou reportáž.

K seznámení prý využívají Rusky řady metod. Některé se předem na internetu přihlásí do fanouškovských skupin, kde není účast anonymní a podvody nejsou časté. Tam si pak vytipují možného partnera. Jiné využívají přeplněnost ruských hotelů a nabízejí on-line ubytování, ovšem rovnou s dámskou spolubydlící. Stává se prý také, že Rusky se hlásí jako dobrovolné pořadatelky, aby se dostaly co nejblíž k fotbalovému dění.

Cíl svého snažení Rusky neskrývají, napsal Moskovskij komsomolec. »Vidět fotbal a navázat také příjemné známosti,« řekla novinám Moskvanka Ella. Její kolegyně Lena ze Samary byla ještě otevřenější: »Vdát se, samozřejmě...«

Nejlepší na světě

Ruské ženy ale nepotřebují cizí rady a udělají, co samy chtějí, prohlásil už v době začátku MS mluvčí Kremlu. Zareagoval tak na poslankyni, která v rozhlase nabádala Rusky vystříhat se intimních styků s cizinci, přijíždějícími do Ruska na 21. fotbalový World Cup.

Mluvčí prezidenta Dmitrij Peskov neopomněl dodat, že Rusky »opravdu jsou nejlepší ženy na světě«.

Předsedkyně parlamentního výboru pro rodinu Tamara Pletněvová, která byla do Státní dumy zvolena za komunisty, totiž prohlásila, že Rusky by neměly spát s cizinci, protože v takovém případě jim hrozí smutný úděl svobodných matek. Připomněla moskevskou olympiádu v roce 1980, kdy četné Rusky podlehly šarmu cizinců a měly s nimi děti, a to i »odlišné rasy«. Správně by však Rusky podle zákonodárkyně měly rodit »vlastní dětí«, tedy čistokrevné Rusy, a to tím spíše, že potomci smíšených párů »hodně trpí«, protože je matky často musí vychovávat samy, jelikož prý jejich otcové po sportovních kláních odjedou zase do ciziny a k potomkům se nemají...

Mluvčí Peskov proto vzápětí odmítl kritiku, že v Rusku obecně kvete rasismus, ale i nesnášenlivost ke gayům, lesbám a dalším sexuálním menšinám. »Tato nařčení nemají nic společného s mistrovstvím světa. Prezident Vladimir Putin zdůraznil, že fotbal byl a zůstává mimo politiku, a to je velmi důležité. Teď je hlavní vychutnat si fotbal,« zdůraznil.

S Pletněvovou nesouhlasil ani Michail Děgťarjov, který předsedá výboru pro sport, turistiku a mládež. Ten naopak vyzval k rozkvětu lásky během šampionátu. »Chci vyzvat všechny fanoušky a fotbalisty: čím více bude na šampionátu milostných příběhů, čím více lidí z různých zemí se zamiluje a čím více se narodí dětí, tím bude lépe,« prohlásil. »Tyto děti pak budou mnoho let vzpomínat, že láska jejich rodičů začala v roce 2018 v Rusku na mistrovství světa ve fotbalu. Dej Bůh, aby bylo hodně takových příběhů, dětí a smíšených párů,« dodal překvapivě zákonodárce zvolený do parlamentu pro změnu za nacionalistickou stranu Vladimira Žirinovského. Laik by čekal, že to bude mezi KPRF a Žirinovského lidmi názorově právě obráceně, ale doba se asi mění...

S Pletněvovou podle ČTK konečně nesouhlasí ani úřední ombudsmanka Taťjana Moskalkovová. »Takové vměšování je nepřípustné. Je věcí každé ženy, aby si sama rozhodla, koho bude milovat a s kým se dál bude stýkat,« uzavřela.

