Kaspické moře se může stát jablkem sváru

Kazachstán, jehož politika se stále těsněji přimyká k Trumpovým USA, dal povolení americké armádě operovat v přístavech Aktau a Kuryk na břehu Kaspického moře, napsal ruský list Pravda.

Rusko reagovalo přesunutím své kaspické flotily z Astrachaně do Kaspijsku, tedy do blízkosti hranic dalších států, které Kaspické moře sdílejí - Íránu, Ázerbájdžánu, Turkmenistánu a Kazachstánu. Rusko sice veřejně nekritizuje krok svého spojence – Kazachstánu – ale interně ho považuje za signál, že musí svou vojenskou přítomnost v regionu posílit.

Pět zemí se stále není schopno dohodnout na právních otázkách, ale i přesných mořských hranicích. Letos v srpnu se mají sejít hlavy všech těchto zemí v kazašském městě Aktau a stanovit pravidla soužití na Kaspiku. Je tu však otevřená otázka, na kterou upozornil náměstek ministra zahraničí Ázerbájdžánu Chalah Chalafov. Vyjádřil naději, že při srpnové schůzce Rusko a Írán odvolají své námitky proti stavbě plynovodu, který by vedl z Turkmenistánu do Ázerbájdžánu pod hladinou moře. Ropovod by využíval i Kazachstán, spolu s Turkmenistánem byl jím zásoboval Evropu zemním plynem.

Ohrožení obchodních zájmů

To by však zásadně oslabilo postavení Ruska v zásobování Evropy plynem, takže ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov oznámil, že bez souhlasu Ruska se žádný kaspický plynovod stavět nebude. Kazachstán vzápětí dal povolení Američanům využívat dva přístavy.

Asi před dvěma týdny byl slavnostně zahájen provoz Transanatolijského plynovodu (TANAP). Je součástí Jižního plynového koridoru, který obchází Rusko. Bez plánované podmořské »roury« však nemá žádný význam. Dopracuje se jím do Evropy ázerbájdžánský plyn, což zájmy Ruska nijak zvlášť neohrožuje. Baku může dodat maximálně 16 milionů kubických metrů plynu ročně, což ovšem představuje asi sedm procent ročního ruského exportu do Evropy.

Situace by se ale zásadně změnila, kdyby se Turkmenistán mohl podmořským plynovodem k TANAPU připojit. Země má třetí největší ověřené zásoby suroviny na světě a už jednou Rusku »pořádně zavařila«, když vybudovala plynovod do Číny a začala tam surovinu dodávat. Zájem Číňanů o ruský ropovod »Síla Sibiře«, do zahájení turkmenského exportu velký, se prudce snížil. Nakonec však ruské dodávky do Číny porostou, více než miliardová velmoc nutně potřebuje nahradit uhlí při výrobě elektřiny i vytápění staveb, aby snížila emise, což považuje za jednu z palčivých otázek.

Podle listu Pravda Moskva nehodlá dopustit opakování trpké zkušenosti a dokonce prý je ruská kaspická flotila připravena zaútočit na jakékoli stavební práce při přípravě výstavby podmořského plynovodu.

Aktivizují se velcí hráči

Na druhé straně Evropská unie ve spolupráci se Světovou banku už vydělila miliardu eur na projektovou přípravu plynovodu Turkmenbaši – Baku. Gruzie si pospíšila, aby také ohlásila svůj zájem o turkmenský plyn. Gruzie se snaží »chytit vlak«, evropské banky a energetické firmy už zahájily s Turkmenistánem rozhovory o dodávkách plynu. Rusko má v plynové otázce podporu Iránu, ani on nemá zájem, aby byl v budoucnu jeho exportní plyn nahrazen turkmenskou surovinou. V srpnu se dá očekávat diplomatická bitva, nejspíš však jen její první kolo. Moskva prý tlačí i na Ázerbájdžán, s tím, že by mohla v případě nespokojenosti s kroky Baku změnit svůj dosud neutrální postoj k Náhornímu Karabachu. Klubko problémů se zamotává, Kaspické moře se může stát jablkem sváru.

(pe)