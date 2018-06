Ilustrační FOTO - Pixabay

Oktoberfest překoná další hranici

Pivo na mnichovském festivalu Oktoberfest letos opět podraží. Cena za tuplák se bude pohybovat od 10,70 do 11,50 eura (275 až 296 korun), informovala tento týden radnice bavorské metropole.

Loni mohli hostinští pěnivý mok prodávat za částku v rozmezí 10,60 až 10,95 eura. Hranice 11 eur letos padla poprvé. Každoroční zdražování piva patří k méně oblíbeným tradicím festivalu v Mnichově. Cena nepřetržitě roste už desítky let. V roce 1971 bylo možné koupit litrový tuplák za 2,50 marky (dnes v přepočtu asi 32 korun). Hranici deseti eur poprvé překročil máz festivalového piva v roce 2014, letos padla hranice jedenáctieurová.

Ilustrační foto - wikimedia commons

Za nejdražší máz piva si návštěvníci Oktoberfestu letos připlatí oproti loňsku 55 centů. Podle mluvčího hospodských Petera Inselkammera je hlavním důvodem relativně vysokého nárůstu ceny piva především prudké zvýšení zvláštní přirážky k nájmu, který musí hostinští platit městu. Přirážku zavedl Mnichov teprve loni. Chtěl tak pokrýt zvýšené náklady na bezpečnostní opatření v souvislosti s teroristickou hrozbou.

Na rozdíl od piva budou nealkoholické nápoje stát letos na Oktoberfestu zhruba stejně jako loni. Za litr vody žíznivci v průměru zaplatí 8,72 eura (224 korun), za litr limonády 9,27 eura (238 korun). Podle Inselkammera chtěli zachováním výše cen nealkoholických nápojů na loňské úrovni hostinští ukázat, že jsou na Oktoberfestu vítány i rodiny s dětmi.

Počátek pivních slavností, které se postupně proměnily v obří komerční podnik, spadá do října 1810, kdy po své svatbě uspořádali bavorský korunní princ Ludvík a jeho manželka Tereza Sasko-Hildburghausenská pro obyvatele království na louce za Mnichovem slavnost s koňským dostihem. Akce měla úspěch a začala se konat pravidelně jako říjnová slavnost (Oktoberfest). Svůj název si udržela i poté, co kvůli teplejšímu počasí její začátek organizátoři posunuli na září. Letos se Oktoberfest bude konat od soboty 22. září do neděle 7. října. Loni mnichovský svátek piva navštívilo 6,2 milionu lidí a zlatavého moku se vypilo 7,5 milionu litrů.

(čtk)