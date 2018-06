Ilustrační FOTO - Haló noviny

Poslance zaměstnají důchody, batolata i ochrana údajů

Vládní návrh změn v důchodech, povinná místa ve školkách už od dvou let či maximální výši sankcí pro obce za porušení pravidel ochrany osobních údajů mají poslanci schvalovat na schůzi, která začíná dnes.

V důchodové novele kabinet v demisi navrhl zvýšení podílu pevné části důchodu, která je pro všechny stejná, z devíti na deset procent. Seniorům nad 85 let se má zvýšit penze o tisícikorunu. Cílem důchodové novely je přispět ke zvýšení životní úrovně důchodců s nízkými důchody, u nichž základní výměra činí významnou část penzí. »Vládní novelu podporujeme. Ceny rostou, také ekonomika ‚jede‘, a je možné alespoň částečně změnit rozevírání nůžek od nejnižších důchodů, které se pohybují v průměru kolem 11 tisíc korun, což se týká zhruba 760 tisíc seniorů, což zase není tak málo. Je to první krok, který jsme skoro povinni nyní udělat,« reagovala pro náš list po projednání vládní předlohy v rozpočtovém výboru Sněmovny jeho předsedkyně Miloslava Vostrá (KSČM). Pevná výměra penzí je pro všechny stejná a vychází z průměrné mzdy. Její zvýšení částečně oslabí zásluhovost, takže se části seniorů bude penze zvyšovat pomaleji než dosud. V příštím roce se však ještě opatření díky přechodnému ustanovení neprojeví. Poslanci podali několik pozměňovacích návrhů, většina z nich má patrně malou šanci na schválení. Lidovci chtějí mj. zvýšit důchody ženám s dětmi a zajistit jim možnost dřívějšího odchodu do starobní penze v závislosti na počtu vychovaných dětí. Poslanci TOP 09 požadují vyškrtnout pasáž o růstu pevné části penzí.

Před schvalováním je vládní technická novela volebních zákonů, která reaguje zejména na problémy s počítáním přednostních hlasů v loňských sněmovních volbách. Ústavně právní výbor doporučil včlenit do předlohy mj. návrh KDU-ČSL na snížení hranice pro vstup koalic do dolní komory. Podpora návrhu na plénu ovšem není jistá.

Kolik budou platit obce za porušení GDPR?

Před konečným hlasováním je i novela školského zákona z pera Václava Klause ml. (ODS). Z dosavadního projednávání vyplývá, že školky zřejmě ani od roku 2020 nebudou mít povinnost zajistit místa pro dvouleté děti. Mělo by dál záležet na jejich rozhodnutí, zda přijmou děti mladší tří let. Naopak povinnost předškolního vzdělávání pro pětileté asi v zákonu zůstane. »Drtivá většina členů výboru jednoznačně potvrdila, že děti do tří let by neměly být povinně přijímány do mateřských škol. Dokonce se vracíme k původnímu stavu tím, že poslední ročník mateřské školy je bezplatný a je povinný, což je vlastně obsah našeho volebního programu,« zdůraznil pro Haló noviny po jednání o novele ve školském výboru jeho člen Ivo Pojezný (KSČM).

Sněmovnu také čeká boj o maximální výši sankcí pro obce za porušení pravidel ochrany osobních údajů, předloha reaguje na evropské nařízení známé jako GDPR. Ústavně právní výbor odmítl tento limit snížit na 10 tisíc korun tak, jak to požaduje výbor pro veřejnou správu, chce pokuty zachovat stejné pro všechny. Dosavadní horní hranice je deset milionů korun. »Náš výbor vyslovil obavu, že úsek územní správy by nemusel zvládnout všechny úkoly, které se na něj valí. Takže jsme schválili pozměňovací návrh, aby se speciálně obcím, popř. dobrovolným svazkům obcí, příspěvkovým organizacím zřizovaným územními samosprávnými celky a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol, ulevilo tak, že se případná pokuta snižuje na 10 tisíc korun, reálně by tam mohly být sankce až milionové,« sdělil našemu listu místopředseda výboru pro veřejnou správu Jiří Dolejš (KSČM). Zastánci nižších sankcí argumentují tím, že vysoké pokuty by byly pro malé obce likvidační. Ve hře jsou i totožné návrhy Kateřiny Valachové (ČSSD) a Dominika Feriho (TOP 09), kteří by chtěli zavést trestný čin neoprávněného zpracovávání osobních údajů, či návrh Leo Luzara (KSČM), aby se GDPR nevztahovalo na politické strany a hnutí a aby se ÚOOÚ přestěhoval z Prahy do Ostravy. Tyto požadavky však ústavně právní výbor Sněmovny nedoporučil schválit.

Ve druhém týdnu schůze by poslanci mohli hlasovat o vyslovení důvěry případné menšinové vládě hnutí ANO a ČSSD s tolerancí KSČM, a to ve středu 11. července.

(ku)