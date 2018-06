Zdeněk Štefek a Ivan Cinka na tiskové konferenci .

Aby byl kraj ještě lepším místem pro život

Na 14. Zastupitelstvu Středočeského kraje v tomto volebním období byl schválen závěrečný účet kraje za rok 2017. Kraj loni hospodařil s přebytkem přes 890 milionů korun. Jeho konečné příjmy činily 24,95 miliardy korun a výdaje 24,05 miliardy Kč.

»Je vidět, že i vlivem hospodářské konjunktury se kraji daří a že se i více investuje a rozpočty se plní, i když v některých kapitolách jsou ještě rezervy. To, že kraj dostal při kontrole hospodaření ‚Áčko‘, je oceněním nejen současných zaměstnanců a vedení kraje, ale i oceněním dlouholetého úsilí i předchozího vedení, kdy se zaváděl velice komplikovaně vnitřní informační systém GINIS. Další prostředky plynou též na infrastrukturu obcí a jsem rád, že kraj rychle reagoval i v pomoci obcím Zaječov a Obecnice postižených povodněmi,« shrnul předseda klubu zastupitelů KSČM Zdeněk Štefek.

Klub zastupitelů také pilně pracuje na plnění svých programových priorit. Podpora infrastruktury malých obcí funguje již letos, zejména v oblasti vodohospodářské infrastruktury, žákovské jízdné by mělo být zrealizováno ještě v letošním roce, finalizuje se koncepční podpora významných akcí v kraji i posilování bezpečnosti i přes podporu policejních služeben, stejně tak probíhá i příprava koncepční realizace energetických úspor.

»V souladu s naším programem se rozšiřuje i podpora nezbytných oblastí pro to, aby byl kraj ještě lepším místem pro život – schválili jsme plán rozvoje sportu, program rozvoje cestovního ruchu, budeme partnery v Geoparku Barrandien, posilujeme ekonomicky činnost Středočeské centrály cestovního ruchu, dalších 27 milionů dáváme na památky určené ke společenskému využití,« dodal Štefek.

Integrace dopravy pokračuje

»Máme především radost, že pokračuje společná integrace dopravy s Prahou. V programu příštího jednání výboru pro dopravu (dnes – pozn. autora) máme projekt integrace další oblasti - Nymbursko III, který je rozdělen na Poděbradsko – Kolínsko a Nymbursko – Křinecko a spojení Vlkava – Mladá Boleslav,« informoval předseda výboru pro dopravu Ivan Cinka.

Připomněl také, že integrace se už týká i dalšího druhu dopravy. Zastupitelstvo schválilo postup podpory a zaintegrování přívozů. »Pro letošní rok ještě bude poskytnuta dotace sedmi přívozům (Branov, Klecany, Lužec nad Vltavou, Máslovice, Oseček, navíc proti předchozím letům Černošice a Úholičky) v souhrnné výši 1,5 mil. Kč, současně ale již probíhají jednání s jejich provozovateli o standardech kvality a dalších náležitostech tak, aby se od příštího roku mohli stát součásti závazku veřejné služby v přepravě cestujících kraje,« uvedl Cinka a dodal, že během příštího roku se bude jednat i o zaintegrování dalších přívozů, přičemž zatím jsou vytipovány čtyři: Vrané nad Vltavou – Strnady, Nová Živohošť – Stará Živohošť, Kamenný Přívoz – Žampach a Senohraby - Zlenice.

Oprava železničních tratí

»Na přelomu dubna a května jsme absolvovali několik jednání s novým vedením SŽDC, jejichž cílem bylo urychlené řešení špatného stavu železniční infrastruktury. Nejvíce nám vadil seznam asi 13 tratí na území kraje, na kterých by mělo být trvale uplatněno snížení rychlosti. To by znamenalo rozpad návazností a nedodržování plánovaného grafikonu. Nové vedení SŽDC bylo vstřícné a mě těší, že jsme již v polovině června mohli informovat výbor pro dopravu, že ještě v letošním roce bude snížen počet takzvaných pomalých jízd a provozních omezení nejméně o 65 % oproti stavu v závěru minulého roku a že již máme seznam devíti úseků tratí, kde k tomu dojde, např. mezi Kralupami nad Vltavou a Neratovicemi, Kolínem a Ledečkem, Kutnou Horou a Zručí nebo Mladou Boleslaví a Katusicemi,« doplnil pro Haló noviny Cinka.

Pilotní projekt POSEZ

Zastupitelé schválili také vznik seniorpointů v projektu POSEZ. »Plně podporujeme jejich vznik zejména u našich sociálních zařízení. Do pilotního projektu POSEZ (POmoc, SEniorům a Zdravotně postiženým) se zatím zapojí tři města - Mladá Boleslav, Nové Strašecí a Poděbrady, na příštím zastupitelstvu se bude jednat o čtvrtém v Benešově. Středočeský kraj přispěje na provoz každému kontaktnímu místu 60 procent, zbývající částku uhradí příslušné město. Pro letošní rok tak Středočeský kraj uvolní na provoz POSEZů 340 860 Kč,« vysvětlil na tiskové konferenci před jednáním člen výboru pro sociální věci Václav Melša s tím, že cílem projektu POSEZ je zřídit a provozovat bezbariérová kontaktní místa pro seniory a osoby se zdravotním postižením v obcích Středočeského kraje s kompletním servisem.

(zku)