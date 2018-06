Českobudějovičtí komunisté představili kandidátku

Lídrem kandidátní listiny KSČM pro podzimní komunální volby v Českých Budějovicích je městský zastupitel a bývalý poslanec Petr Braný. Na kandidátce je však i předseda ústředního výboru strany Vojtěch Filip.

Svou účastí chci podpořit kandidátní listinu, uvedl Filip na tiskové konferenci KSČM v Českých Budějovicích. Předseda strany je na kandidátce sice nízko, na 21. místě, přesto není vyloučené, že jej voliči posunou na místo, které bude zajišťovat mandát. Filip řekl, že v takovém případě se chce práci v zastupitelstvu naplno věnovat. Aktuálním tématem je podle něho dostavba dálnice D3 a obchvatu Českých Budějovic, na kterou by se pak chtěl z pozice zastupitele aktivně zaměřit. »Dále je pro nás důležitá otázka některých účelových zařízení ve městě, ať už jde o aquapark, nebo kulturní zařízení, které by si České Budějovice zasloužily pro konání velkých akcí. Mojí osobní snahou je, aby se například už nezmenšoval areál výstaviště, kde se koná největší zemědělská výstava v České republice,« prohlásil Filip.

Předseda ústředního výboru strany Vojtěch Filip.

»Zároveň jsme představili kandidáta do Senátu, tím je Richard Schötz. U statutárních měst platí, že jsou značně ovlivněna centrální politikou,« řekl Haló novinám Braný. »Do voleb jdeme pod celostátním heslem S lidmi pro lidi, které nejlépe vystihuje naši orientaci a to, jak chceme pracovat. Jsme připraveni na poměrné zastoupení, a po zralé úvaze jsem se rozhodl kandidovat na primátora.

Chtěli bychom založit nový podnik ve stoprocentním vlastnictví města, který by sdružoval služby teplárenství a městské hromadné dopravy. Je to osvědčený model, který funguje například v Linci. Chtěli bychom také řešit dopravu tak, aby to nebylo na úkor jedné městské části vůči druhé. Jsou tu sice modré parkovací zóny, ale jen jedné části města, takže se všichni přelili tam, kde zóna není a pak vzniká v parkování kritická situace. Město by si ale zasloužilo například i nový územní plán, dosavadní platí už přes dvacet let,« dodal Braný.

KSČM získala v komunálních volbách v roce 2014 v Českých Budějovicích 10,31 procenta hlasů, což ji v městském zastupitelstvu zajistilo šest mandátů.

