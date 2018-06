Ilustrační FOTO - Haló noviny

Merkelová hledá eurořešení migrační krize

Země Evropské unie se musí snažit najít evropské řešení migrační problematiky; kde takové řešení nebude možné, je na místě spolupráce skupin konkrétních zainteresovaných států. Při odchodu z nedělního minisummitu v Bruselu, kterého se zúčastnila více než polovina států EU, to řekla německá kancléřka Angela Merkelová.

ČR se stejně jako zbylé státy visegrádské skupiny (V4) setkání neúčastnila. Ve Středozemním moři mezitím už čtvrtý den pokračovala praktická blokáda lodě Lifeline s přibližně 230 migranty na palubě ze strany Itálie a Malty. Malta alespoň na palubu dodala zásoby potravin...

Země, kam migranti nejčastěji přijíždějí, nemůže EU podle Merkelové nechat, aby se se situací vyrovnávaly samy. Migranti si však také nesmějí vybírat, v jaké evropské zemi chtějí o azyl žádat, upozornila.

Na několikahodinové schůzce, kterou šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker svolal krátce před čtvrtečním řádným summitem EU, německá kancléřka zaznamenala mnoho dobré vůle, ale také přetrvávající rozpory. Minisummit se podle ní zabýval třemi hlavními okruhy - spoluprací se třetími zeměmi při zvládání migrace, posílením ochrany vnější hranice EU a způsobem, jak země uvnitř Unie mohou zastavit přesuny migrantů mezi nimi.

Francouzský prezident Emmanuel Macron uvedl, že nynější migrační krize je především projevem politické krize, sporu mezi liberálními demokraciemi a populisty. Podle španělského premiéra Pedra Sáncheze konkrétní závěry setkání nepřineslo. Maltský premiér Joseph Muscat nicméně řekl, že zaznamenal ochotu k jistým operačním změnám. I italský premiér Giuseppe Conte po schůzce uvedl, že v Římě jsou s jednáním spokojeni.

Conte připravil na minisummit desetibodový návrh řešení migrační otázky, ve kterém mj. navrhl, aby si každá členská země EU stanovila kvóty na počet migrantů bez práva na azyl, jinak by jí hrozil finanční postih. Ostatní politici příliš italské nápady komentovat nechtěli. Podle Macrona se italský přístup příliš neliší od přístupu jiných zemí. Francouzský prezident se nicméně již v sobotu vyslovil pro finanční sankce vůči zemím EU, které by odmítaly migranty s prokázaným nárokem na azyl.

Dopady v preferencích

Krize německé vlády, kterou vyvolal spor mezi Merkelovou a ministrem vnitra Horstem Seehoferem o řešení migrační otázky, se zřejmě začíná projevovat i na podpoře konzervativní unie CDU/CSU. Pokud by se nyní konaly volby, dostala by podle průzkumu agentury Emnid 31 % hlasů. Historicky nejvyšší podporu má naopak v průzkumu protiimigrační krajně pravicová populistická Alternativa pro Německo (AfD).

SPD by dostala 18 %, takže současná vládní koalice by tak nezískala ani polovinu hlasů. AfD má 16 % preferencí, Zelení 12 %, Die Linke. a liberální FDP po devíti.

Ilustrační FOTO - Haló noviny

Rostoucí oblibu populistů si uvědomuje i lucemburský ministr zahraničí Jean Asselborn, jenž varoval před »orbanizací« Evropy, která by znamenala konec celého poválečného projektu spolupráce evropských zemí. Asselborn to řekl novinářům při příchodu na pravidelné jednání ministrů zahraničí a obrany členských zemí EU. Narážel tak na kroky maďarského premiéra Viktora Orbána. »Populisté nemohou v Evropě získat navrch. Nesmíme se dostat na cestu 'orbanizace' Evropy,« řekl Asselborn s narážkou na Orbána, jehož přístup k migrační problematice, ale třeba i k nevládním organizacím či médiím, z něj dělá černou ovci EU. Sám maďarský premiér v minulosti hovořil o své vizi tzv. neliberální demokracie a zdůrazňuje svou úlohu ochránce křesťanských hodnot, které prý západní liberální uspořádání dostatečným způsobem nebrání. V dubnu v parlamentních volbách jeho strana Fidesz obhájila ústavní většinu.

Podle Asselborna by případné vítězství podobně orientovaných uskupení v evropských zemích znamenalo konec celého poválečného projektu spolupráce států na kontinentu a přesvědčení, že kooperace je lepší, než když se jednotlivé státy snaží řešit problémy každý za sebe.

»Myslím, že tenhle duch musí skončit. Migrační otázka je základní otázkou lidskosti,« poznamenal Asselborn.

Členské státy EU by proto měly rychle doplnit potřebných 1,2 miliardy eur (přes 30 miliard Kč) do speciálního fondu, který Unie využívá ve snaze zmírnit migrační toky při spolupráci s africkými zeměmi původu migrantů. Při příchodu na jednání ministrů zahraničí a obrany zemí EU v Lucemburku to novinářům řekla šéfka diplomacie EU Federica Mogheriniová.

Střediska v Libyi

A že střediska pro žadatele o azyl by měla být na jihu Libye, a nikoli v Itálii, řekl italský ministr vnitra a vicepremiér Matteo Salvini právě při jednání v Libyi. Libyjský vicepremiér Ahmad Maítík na tiskové konferenci zřizování táborů pro migranty v Libyi ovšem podle ČTK vyloučil.

»Spolupráce mezi Itálií a Libyí je klíčová,« uvedl nicméně v rozhovoru s listem La Repubblica Maítík. Pašeráky lidí Libye považuje za nebezpečné zločinecké organizace, které brzdí stabilizaci země, dodal. »Musíme jejich pohyb zastavit na jižní hranici Libye a Evropa jako celek by měla zvážit strukturální opatření v afrických zemích, která by migranty zastavila,« uzavřel.

Libyjská pobřežní stráž informovala, že jen v neděli byla podél libyjského pobřeží z moře vyzdvižena téměř tisícovka migrantů. Mezi nimi bylo i přes 800 lidí na gumových člunech, o nichž v neděli informovala španělská nevládní organizace Proactiva Open Arms. Italská vláda ovšem nedovolila španělské neziskové organizaci zasáhnout...

Roman JANOUCH