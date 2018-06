O jaký boj Americe jde?

Zprávu o tom, že Spojené státy americké odešly z Rady OSN pro lidská práva, jsme se dozvěděli před několika dny.

Zajímavé zdůvodnění tohoto kroku nám nabídla americká velvyslankyně při OSN Nikki Haleyová. Dozvěděli jsme se, že jde o »pokrytecké těleso sloužící vlastním zájmům«.

Haleyová dokonce vmetla do tváří všem členům této rady, že nemají odvahu se přidat »k našemu boji«.

O jaký boj jde? USA přece v minulosti právě prostřednictvím podobných institucí prosazovaly projednávání »nedodržování lidských práv« v socialistických zemích, na Kubě, v Čínské lidové republice. I zmíněná rada byla svého času vlastně její prodloužená ruka, jakési »kladivo na čarodějnice«. Dnes se situace změnila. Paní Haleyová proto ve svém zdůvodnění dokonce tvrdila, že tato organizace už tím, že jejími členy jsou Venezuela, Kuba, Čína ad., je pokrytecká. Dokázala tak, že jí nejde vůbec o »lidská práva«. Přitom ani slovo o porušování lidských a občanských práv v zemích, jako je Saúdská Arábie, v pobaltských zemích, na Ukrajině, v Kosovu aj.

Proč tak razantní vystoupení? Jde přece o Izrael. Rada totiž kritizuje postup Izraele proti Palestincům. A to se nesmí. Izraelští vojáci přece smějí střílet do kameny ozbrojených Palestinců a zastřelit jich jen v poslední době kolem sto dvaceti, Izrael nadále může okupovat Golanské výšiny, a dokonce letadly zaútočit na jemu prý nepřátelské cíle na výsostném území Sýrie, může neplnit i letité rezoluce OSN - a není za to pohnán k odpovědnosti. Ti druzí to nesmějí.

Nejsem stoupencem jakýchkoli válečných akcí, ani pokusů raketami donutit kohokoli k jednání a k ústupkům, jak nesmyslně postupují Palestinci z Gazy. Vím však, že jediná cesta, jak přinést mír i na Blízký východ, je v jednání a v plnění rezolucí OSN. O to se měly Spojené státy pokusit. Jednostranně se stavět za Izrael jen podpoří další eskalace napětí a nemůže přinést klid a mírovou spolupráci mezi zdejšími národy a etniky.

Rozhodnutí USA o odchodu z Rady OSN pro lidská práva proto jen ukazuje, že Američanům vůbec nejde o mír v regionu. Trumpova pistolníková politika nemůže vést nikam. Mír na Blízkém východě může přinést konstruktivní jednání všech. Jen to je jediná správná cesta.

Jaroslav KOJZAR