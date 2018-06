Český lev má dva ocasy!

Líbí, nebo nelíbí, taková je otázka současného neoficiálního referenda ohledně nových reprezentačních hokejových dresů, které koncem minulého týdne představil český hokejový svaz. A já rovnou odpovídám – je to hnus! Hnus nejen z estetického hlediska, ale především z hlediska pošlapávání českých tradic – zvlášť v období výročí 100 let naší těžce vybojované národní existence. Takže nejde o to – líbí, nelíbí, tady jde o to, že mi to opět potvrzuje můj názor na snahu o odnárodnění českého, moravského a slezského národa, za kterou podle mne stojí vrcholní představitelé Evropské unie. Pro tento názor jsem si vyslechl již pár uštěpačných poznámek i v souvislosti s mým odporem k verbálnímu označování »našich« sportovců adjektivem »čeští« v České televizi. A kdo ho nebude používat, nemá prý v České televizi co dělat, jak mi bylo již před časem z této veřejnoprávní instituce sděleno.

Takže jde o snahu udělat z nás jakýsi chumel jakýchsi poslušných lidí, kteří jakousi náhodou někde žijí. A ani ne občanů, protože občan je příslušníkem konkrétního národa.

Jak jinak mám chápat odstranění státního znaku z reprezentačního dresu, který má naopak být hrdým nositelem státních symbolů? (A to nemluvím o nedávných snahách o zavedení nové státní hymny.) Komu, když opominu nejapná zdůvodnění iniciátorů tohoto nového paskvilu, vadil státní znak s dvouocasým lvem a štíty znázorňujícími tři země České republiky, a nechal ho designéry (jistě královsky zaplacenými) nahradit »vlasatou« tlamou nějaké potvory, která se tváří jako lev, a přitom evokuje reklamu na různé jiné komiksy, komodity či firmy?!

A co potupný anglický název Czech nad tou potvorou? To není odnárodnění?! To se stydíme za český název Česká republika a cpeme na reprezentační tričko nějakou anglickou patlaninu?

Autoři nového paskvilu také argumentují tím, že oko »lva« prý připomíná tvar pražské Štvanice, která v souvislosti se 100. výročím našeho státu symbolizuje historii českého hokeje. Prosím vás, za prvé, pražský ostrov ani pouhým okem nelze rozpoznat a za druhé, koho ze zahraničních hokejových fanoušků to zajímá? Ostatně, tou Štvanicí bych se nechlubil. Kdo ten stadion před několika lety nechal zlikvidovat? Cu grunt ho přece přivedl současný režim.

Autoři také upozorňují, že na límci nových dresů jsou nějaké atributy výsostných znaků. Hmmm… Už vidím, jak se hokejový fanoušek na tribuně divadelním kukátkem snaží ony atributy rozluštit.

Prostě to, co mají hokejoví reprezentanti nosit, je do nebe volající zhůvěřilost, která s českou státností nemá nic společného!!!

Miroslav KANTEK