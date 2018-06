Hřebejkova sedlina společnosti

Režisér Jan Hřebejk poskytl rozhovor televizi DVTV a opět to bylo výživné. Ano, Hřebejk – to je ten muž, který o prezidentu republiky v minulosti prohlásil, že je to »ohavný chlap« či »vulgární ožrala«. Ten, který by postavil KSČM mimo zákon. A také ten, který ještě před rokem tvrdil, že do politiky nechce – a nyní kandiduje do zastupitelstva Prahy 5. To byste neuhodli: za hnutí STAN.

Ale zpět k onomu rozhovoru. Podle moderátorky mluvil pan režisér »smířlivěji než obvykle«, což mně ovšem ani zdaleka nepřipadlo. Podle Hřebejka Zeman »tahá bolševiky a populisty k moci« a ten, »kdo to nevidí, hůře vidí«. Komunisty v daném rozhovoru tituloval výhradně jako »komouše« a v souvislosti s nimi vršil jedno expresivní slovo na druhé. Je to podle něj »nedemokratická« a »zavrženíhodná« strana. »Komouši a SPD, to je sedlina společnosti,« perlil dále jeden z našich nejuznávanějších režisérů. A ještě něco: diví se, jak to, že mohou mít »komouši« takový podíl na společnosti, když měli jen sedm procent ve volbách.

Pomiňme fakt, že hnutí STAN na tom bylo ještě podstatně hůře, i to, že v demokratické společnosti může dotvářet koalici i ta nejmenší strana z nejmenších (v minulosti to často bývala KDU-ČSL, již v minulosti právě Hřebejk podporoval). Spíše se zabývejme tím, jak pan režisér navázal na svého kolegu Jana Svěráka, který rovněž před časem hovořil o tom, že filmaři jsou elita, zatímco prostý lid je bezmála hloupý a nesvéprávný. I Hřebejk opět sáhl k termínu »obyčejný« lid. A právě tady je v mých očích zakopán pes. Podle mě jsou obyčejní právě oni elitáři, mezi něž se rád řadí on. Zatímco ty, kterými on pohrdá, považuji naopak za »neobyčejné«. Platí to pro lidi jakéhokoli životního osudu, povolání či vzdělání. Každý má v sobě něco, čím je jiný než ti ostatní. A je zajímavé naslouchat jeho názorům. Ať už fandí v politickém spektru komukoli.

Dokáže to pan Hřebejk? Pro DVTV doslova uvedl, že je »schopen dialogu«. Ano? I s tou »sedlinou« společnosti? To už asi ne. Protože té je prý potřeba se bránit kvůli »bezprecedentním« a »nestandardním « krokům.

Přiznám se, že jsem se v tom nakonec trochu zamotal. A pan režisér zjevně také. Jen mi to vše připomíná jistého bývalého prezidenta, který si také vybíral, s kým se bavit a s kým nikoli, a tím pohrdal významnou částí voličstva…

Petr KOJZAR