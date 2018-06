REDAKČNÍ SLOUPEK

Samolibost prezidentů

Nejen Donald Trump vleče »nové« Spojené státy z pozice respektované velmoci na úplné dno, do žumpy, ze které není návratu... Aby v tom tenhle nekorunovaný král samolibých a ješitných »hlav velmocí« nezůstal sám, rozhodl se mu sekundovat francouzský prezident Emmanuel Macron.

Trump si ušil minulý týden další »z ostudy kabát«, když až po urgenci »svých« dam, ale také Laury Bushové (která až s křížkem po funuse zjistila, co její manžel na pozici prvního muže USA v minulém desetiletí prosadil za šílenou legislativu), odvolal co odvolal a slíbil co slíbil - zkrátka už prý neplatí, že mu nevadí oddělování frustrovaných dětí »nelegálních« přistěhovalců od svých matek a jejich nehumánní zavírání do klecí. Jenže jestli se jeho pozdní zásah do oné šílené legislativy bude plně dařit naplňovat v praxi, zůstává otázkou.

Děti v klecích se nelíbily mj. britské premiérce Therese Mayové a jistě ne ani mladému, liberálnímu prezidentovi kdysi revoluční Francie Macronovi.

Vytváří si totiž obraz novodobého osvícence a »otce záchranáře« doslova všeho. Nakolik mu ale tenhle jeho mladistvý přístup můžeme věřit, zda nejde jen o pózu, není jisté. Vzhledem k tomu, co předvedl také minulý týden... To když napomenul mladíka, který ho během oficiální slavnosti, kdy si šéf státu potřásal rukou se středoškoláky, familiárně oslovil přezdívkou: »Jak se vede, Manu?« (tak totiž prezidenta oslovuje jeho choť Brigitte)... »Ne, tohle nemůžeš,« zareagoval Macron. »Jsi tu na oficiální slavnosti, tak se chovej, jak se patří. Dělat blbečka můžeš jindy, ale dnes tu zní hymna, tak mě oslovuj pane prezidente, anebo pane. Jasný?«

Mladík s dlouhými vlasy, který si při příchodu šéfa státu podle ČTK prozpěvoval první slova Internacionály, se lekl a omluvil. »To je dobře. Dělej věci ve správném pořadí. Než se rozhodneš udělat revoluci, nejdřív se nauč získat diplom (o dosaženém vzdělání) a sám se uživit, OK? Pak teprve budeš dávat lekce ostatním,« vlepil ještě pomyslnou otcovskou facku Macron školákovi a poplácal ho po ruce.

Francie si na této akci zrovna připomínala slavnou výzvu neustávat v odporu proti nacistickému Německu, kterou 18. června 1940 pronesl v britském rozhlase generál Charles de Gaulle. Že by nový Manuův vzor?

Roman JANOUCH