Ilustrační FOTO - Pixabay

Plot proti prasatům

Poslanci dánského parlamentu schválili výstavbu 68 kilometrů dlouhého plotu na hranici s Německem, který má zajistit, aby se do Dánska nedostali divočáci nakažení africkým morem prasat.

Choroba byla nedávno zaznamenána například mezi divokými prasaty v ČR či Polsku. Kodaň se obává, že by prasečí mor mohl ohrozit významný dánský masný průmysl. Plán na výstavbu plotu na dánsko-německé hranici se dočkal četných kritik, napsal zpravodajský server BBC News. Řada ekologických aktivistů i odborníků pochybuje, že toto opatření dokáže zabránit rozšíření nákazy do Dánska. Poukazují kupříkladu na to, že divočáci mohou do země také připlavat přes Flensburský fjord, uvedla rozhlasová stanice Danmarks Radio.

Další kritici upozorňují, že v Německu nebyly žádné případy prasečího moru doposud zaznamenány. Světový fond na ochranu přírody (WWF) minulý měsíc varoval dánskou vládu a představitele Evropské unie, že plot negativně zasáhne i jiné druhy živočichů, například vydry, vlky, lišky a jelenovitou zvěř.

Plot, který přijde na 80 milionů dánských korun (275 milionů Kč), bude 1,5 metru vysoký a bude zapuštěn 50 centimetrů do země, aby se zvířata nemohla podhrabat. Dánské úřady ubezpečily, že zábrana, která bude kopírovat hranici Dánska s německou spolkovou zemí Šlesvicko-Holštýnsko, neovlivní pohyb lidí či vozidel přes hranici.

Podle BBC budování plotu pravděpodobně nezačne dříve než na podzim. Projekt totiž ještě musí posoudit dánský výbor pro ochranu životního prostředí. Ministr životního prostředí Jakob Ellemann-Jensen je přesvědčen, že rovněž tento úřad výstavbu plotu označí za nutnou.

Podle agentury Reuters Dánsko ročně vyváží vepřové maso za 5,5 miliardy dolarů. Dánská vláda uvedla, že kdyby nákaza v zemi propukla, znamenalo by to na jistou dobu pozastavení exportu do zemí mimo Evropskou unii. Blokován by byl i vývoz do zemí Evropské unie, ovšem pouze z oblastí postižených prasečím morem.

Africký mor prasat není pro člověka nebezpečný, ale divočáky a domácí prasata zabíjí. Vakcína proti viru není dostupná, jedinou ochranou je prevence. První případ choroby v ČR potvrdili veterináři u dvou divokých uhynulých zvířat nalezených loni v červnu na okraji Zlína.

(čtk)