Metro D bez strojvůdců

Na chystané lince pražského metra D možná budou moci jezdit vlaky bez strojvůdců.

Kabinet ANO v demisi podpořil návrh drážní novely poslance ČSSD a náměstka primátorky hlavního města Petra Dolínka, která by automatický provoz podzemní dráhy umožnila. »Je to způsob, který je ve světě běžný, používá se. Dali jsme kladné stanovisko, protože si myslíme, že je to nápad, který by se měl realizovat,« prohlásil ministr dopravy Dan Ťok při příchodu na jednání vlády. Vlaky bez strojvůdců jezdí mimo jiné ve Francii, v Británii nebo Kanadě. Ministr dodal, že prioritou musí být bezpečnost cestujících například při nastupování a vystupování.

Podle nyní platného zákona musí dopravce zajistit, aby drážní vozidla řídily osoby, které mají platný průkaz způsobilosti. Návrh by pro metro s automatickým provozem stanovil výjimku. Praha podle Dolínka potřebuje mít zákonnou jistotu, že bude moci vypsat výběrové řízení na vlaky metra, bezpečnostní systém a dispečink pro automatický provoz na této lince. »Je klíčové vědět, zda to bude moci být touto formou, nebo ne,« uvedl dříve.

Automatizovaný provoz metra si sice podle důvodové zprávy vyžádá vyšší prvotní investici, výrazně nižší by ale byly provozní náklady. Vyšší by byl podle zdůvodnění provozní standard dráhy. »Minimalizací chyb při obsluze, způsobených v provozu lidským činitelem nebo potlačením vlivů nekázně cestující veřejnosti (vstupy na trať) se výrazněji sníží počet mimořádných událostí, způsobujících pozdržení provozu nebo jeho výraznější přerušení,« stojí v důvodové zprávě.

(ng)